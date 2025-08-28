Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στη Μεσσηνία, καθώς ξέσπασαν δύο εστίες φωτιάς, οι οποίες κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Μελιγαλά, στον Δήμο Οιχαλίας, με τις φλόγες να είναι κοντά στα σπίτια, αλλά δεν φαίνεται να απειλούνται άμεσα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 οχήματα με 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων, καθώς και εναέρια μέσα με τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 15:30, το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, με εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Σπάρτακου και Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Μελιγαλά, καθώς η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα. Το μήνυμα τόνιζε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά».

Λίγο νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Η άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής συνέβαλε ώστε η κατάσταση να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκαλεί ανησυχία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα

Το Spotify προσθέτει… άμεσα μηνύματα – Η νέα λειτουργία που κανείς δεν περίμενε
περισσότερα
16:13 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη (28/08) ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε ...
15:50 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στ...
15:39 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Δύο είναι τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην Πρέβεζα προκαλώντα...
15:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ενεργοποιήθηκε το 112 για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε δασική έκτασ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix