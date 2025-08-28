Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στη Μεσσηνία, καθώς ξέσπασαν δύο εστίες φωτιάς, οι οποίες κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Μελιγαλά, στον Δήμο Οιχαλίας, με τις φλόγες να είναι κοντά στα σπίτια, αλλά δεν φαίνεται να απειλούνται άμεσα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 οχήματα με 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων, καθώς και εναέρια μέσα με τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 15:30, το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, με εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Σπάρτακου και Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Μελιγαλά, καθώς η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα. Το μήνυμα τόνιζε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά».

Λίγο νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Η άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής συνέβαλε ώστε η κατάσταση να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκαλεί ανησυχία.