Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ενεργοποιήθηκε το 112 για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι, στην Πρέβεζα.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112 που εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν εκδηλωθεί δύο εστίες φωτιάς στις περιοχές Αηδόνι και Νάρκισσος και μαίνονται κοντά στους οικισμούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται.

Σημειώνεται ότι στη μάχη για την κατάσβεση και των δύο εστιών, έχουν ριχτεί συνολικά 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

