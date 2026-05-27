Κρήτη: Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη τα παιδιά της – Ένοχος ο σύντροφός της για παράνομη παραμονή στη χώρα

Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο όπου έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη μητέρα από τα Χανιά με τον Πακιστανό σύντροφό της, έρχονται στη δημοσιότητα. Αμφότεροι κατηγορούνται για την κακοποίηση της τρίχρονης κόρης τους, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, έχοντας πάντως αποσωληνωθεί.

Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί καθώς ο άντρας εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να δουλέψει και αυτή. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.

Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.

Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.

Ένοχος ο 25χρονος για παράνομη παραμονή στη χώρα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12:00 ο 25χρονος Πακιστανός, ο οποίος δικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για διοικητικές παραβάσεις και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ήρθε στη χώρα το 2018, για να βρει δουλειά. Όπως είπε είχε δώσει 1000 ευρώ για να βγάλει έγγραφο που δηλώνει ότι βρίσκεται στη χώρα και δεν είναι παράνομος. Ανέφερε ότι εργάζεται σε χωράφια και όλο αυτό το χρονικό διάστημα έμενε σε ένα μέρος δίπλα στα θερμοκήπια όπου δούλευε.

Στον χώρο δίπλα στα θερμοκήπια μένει μόνος του όπως ισχυρίστηκε χωρίς άλλους ομοεθνείς του μαζί.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ο πελάτης του ενδιαφέρθηκε να βγάλει άδεια παραμονής και νόμιζε ότι με αυτό το έγγραφο εξασφαλιζόταν. Τόνισε δε ότι ο πελάτης του δεν είχε να απασχολήσει ξανα τις Αρχές.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο 25χρονος παραμένει όλα αυτά τα χρόνια παρανόμως στη χώρα και όσον αφορά στη βεβαίωση που έχει προσκομίσει, αυτή υπεβλήθη από το 2023. Δεν αποτελεί η βεβαίωση λόγο νόμιμης διαμονής στη χώρα, οπότε το δικαστήριο με αυτό το σκεπτικό τον κήρυξε ένοχο με ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5000 ευρώ.

Στο μεταξύ εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να ολοκληρωθεί και σταλεί στην Εισαγγελία Χανίων, η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση κακοποίησης του 3χρόνου κοριτσιού.

Ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία, παραπεμφθεί ο 25χρονος στον εισαγγελέα και ασκηθεί δίωξη, θα πάρει και ο ίδιος τη δικογραφία στα χέρια του. Τόνισε ωστόσο με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο πως θα περιμένει πρώτα να δει τη δικογραφία και μετά θα αποφασίσει αν θα δεχτεί ή θα αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.