Γεωργιάδης: Αυξήθηκε κατά 62,7% σε μία 6ετία ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης: Αυξήθηκε κατά 62,7% σε μία 6ετία ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη

«Στο ερώτημα “δώστε λεφτά για την Υγεία”, η απάντηση είναι ότι δίνουμε και μάλιστα πολλά περισσότερα» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στον τομέα της Υγείας, κατά την ομιλία του σε πάνελ με θέμα «Δίπλα στον πολίτη και ποιότητα ζωής», που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε εκδήλωση για την παρουσίαση των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη

Απαντώντας στα βασικά αιτήματα για περισσότερα χρήματα για την υγεία και για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία, τα οποία θέτουν οι συνδικαλιστές του χώρου της Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης από το 2019 έως το 2025 αυξήθηκε κατά 62,7%. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι όταν το 2019 η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 420,1 εκατ. ευρώ, το 2023 έφτασε τα 583,6 εκατ. ευρώ, το 2024 τα 669,5 εκατ. ευρώ και το 2025 αγγίζει τα 701 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων προσωπικού στα νοσοκομεία, σημείωσε ότι το 2019 υπηρετούσαν στη Θεσσαλονίκη 2.272 γιατροί, ενώ σήμερα ο αριθμός έχει φτάσει τους 2.773, δηλαδή 500 περισσότερους (αύξηση 37%). Αντίστοιχα, οι νοσηλευτές αυξήθηκαν από 3.139 το 2019 σε 3.613 σήμερα, ενώ και το λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία αυξήθηκε από 2.029 εργαζόμενους το 2019, σε 2.462 σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, τα οποία -όπως είπε- αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας στη χώρα. Συγκεκριμένα μίλησε για τρία εμβληματικά έργα: Το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοκοθεταπείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη και κατασκευάζεται με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο. Αναφερόμενος στο Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοθεραπείας στο «Παπανικολάου» σημείωσε ότι το έργο θα παραδοθεί το Πάσχα του 2026, χαρακτηρίζοντάς το «συγκλονιστικό», καθώς αλλάζει ριζικά τον τρόπο θεραπείας του καρκίνου. Όπως σημείωσε, το κόστος ανά ασθενή θα μειωθεί από 300.000 ευρώ σήμερα σε περίπου 40.000 ευρώ. «Η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρωτεύουσα της ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανέφερε ότι θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα επισήμανε ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο σε συνεργασία με διεθνή κέντρα, όπως το Memorial Hospital της Νέας Υόρκης, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη.

Τέλος σε ό,τι αφορά το Ογκολογικό Νοσοκομείο (νέο Θεαγένειο) ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ. Το νέο Θεαγένειο θα διαθέτει 425 κλίνες και θα παραδοθεί σε έξι χρόνια. «Μιλάμε για το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο Ογκολογικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη διαφορά» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Καταλήγοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως όσο κι αν κάποιοι μεμψιμοιρούν, τα έργα αυτά θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη για δεκαετίες, για να θυμίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση τα έκανε πράξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα

Το Spotify προσθέτει… άμεσα μηνύματα – Η νέα λειτουργία που κανείς δεν περίμενε
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κουτσούμπας: Το νέο πειθαρχικό δεν είναι εξορθολογισμός αλλά ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού, που στοχεύει κάθε τίμια φωνή που σηκώνει το κεφάλι

Το λεγόμενο «καλάθι» της ΔΕΘ, όπως φαίνεται έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά, αντεργατ...
16:00 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτική...
15:42 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Η εκτόξευση των φορολογικών εσόδων οφείλεται στους έμμεσους φόρους και την αισχροκέρδεια μέσω του ΦΠΑ

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκ...
15:33 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης: Όσοι θέλουν να δοθεί τώρα ο 13ος μισθός επί της ουσίας θέλουν να μη δοθεί τίποτα σε όλους τους άλλους – Τι είπε για τη Μονή Σινά

Στο θέμα της επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο και στις εξελίξεις στη Μονή Σινά αναφέρθηκ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix