Γιώργος Λιβάνης για Ανδρομάχη: «Αυτό αγαπάω στη σχέση μας»

Ο Γιώργος Λιβάνης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». Ο τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, μίλησε για την σύντροφό του, Ανδρομάχη και το αγοράκι τους.

«Γενικά οι ρυθμοί μου είναι λίγο πιο γρήγοροι. Της Ανδρομάχης είναι λίγο πιο αργοί. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια διαδικασία όταν είναι να ξαπλώσουμε. Η Ανδρομάχη έχει να βάλει όλες αυτές τις κρέμες, μπορεί να κάνει και μιάμιση ώρα κι εγώ μπορεί να κάνω 10 δευτερόλεπτα. Αφού στην αρχή, όταν τα είχαμε πρωτοβρεί, πήγαινα και κοίταζα. Αυτό που αγαπάω στη σχέση μας είναι όταν ξεκινήσουμε μία συζήτηση για κάτι σοβαρό, στο τέλος μπορεί να πεθάνουμε στα γέλια. Έτσι κι αλλιώς σαν φίλοι ξεκινήσαμε» περιέγραψε.

Για τον γιο τους, ο οποίος στις αρχές Σεπτεμβρίου γίνεται ενός έτους, είπε: «Δεν το πιστεύω επί 12. Δε ξέρω αν το δικό μου το παιδί που είναι έτσι… Είμαστε από πάνω του, μας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε τις ώρες που περνάμε μαζί. Επενδύουμε πάνω σε αυτό, αφήνοντας και κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω. Ξέρουμε ότι αυτό θα μας το γυρίσει κι έτσι γίνεται».

Η βάφτιση του μωρού έχει δρομολογηθεί από το ζευγάρι μέσα στον Οκτώβριο, ενώ όπως είπε ο τραγουδιστής το αγοράκι τους θα πάρει το όνομα Γεράσιμος.

