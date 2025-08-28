Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία που έκαναν γυμνισμό δύο άνδρες – Τρεις συλλήψεις

Αναστάτωση επικράτησε σε μία από τις απομονωμένες παραλίες του Νοτίου Πηλίου, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε τρεις άνδρες, ο οποίος κατέληξε στην σύλληψή τους.

Όταν ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες αποφάσισαν να κάνουν γυμνισμό στην παραλία. Η επιλογή τους εξόργισε τον τρίτο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τους τρεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο άνδρες υπέβαλαν μήνυση στον οικογενειάρχη για επίθεση, ενώ εκείνος ανταπάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της.