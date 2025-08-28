Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι οι 3 κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων οι τρεις κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες της Μάνδρας, που κάθισαν στο εδώλιο για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια, μετά την αναίρεση που ασκήθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Με ομόφωνη απόφαση του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο απάλλαξε από την κατηγορία την πρώην δήμαρχο Μάνδρας, τον τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή της πρώην δημάρχου και την ενοχή των άλλων δύο στην πρότασή της προς το δικαστήριο.