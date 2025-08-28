Άννα Κουρνίκοβα: Έγκυος η 44χρονη σύντροφος του Ενρίκε Ιγκλέσιας στο τέταρτο παιδί τους

Η Άννα Κουρνίκοβα ετοιμάζεται να καλωσορίσει στον κόσμο το τέταρτο παιδί της.

Η πρώην σταρ του τένις βρίσκεται στα μισά της εγκυμοσύνης και τα πράγματα προχωρούν καλά, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης Hola.

Η 44χρονη Κουρνίκοβα έχει ήδη τρία παιδιά με τον μακροχρόνιο σύντροφό της Ενρίκε Ιγκλέσιας.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τα δίδυμα, Λούσι και Νίκολας, 7 ετών, και τη μικρότερη Μαίρη, 5 ετών.

Η Κουρνίκοβα αποσύρθηκε από το τένις το 2003 και τα τελευταία χρόνια έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αφότου αποχώρησε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κουρνίκοβα αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της καριέρας της, γεγονός που οδήγησε ορισμένους θαυμαστές να ανησυχούν για την υγεία της.

Είχε φωτογραφηθεί με τα παιδιά της στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Έπαιξε τον τελευταίο της αγώνα επαγγελματικού τένις τον Μάρτιο του 2003 σε ηλικία 21 ετών.

Ο Ιγκλέσιας ζει στο Μαϊάμι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η Κουρνίκοβα τον ακολούθησε εκεί. Οι δυο τους είναι μαζί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά παρέμενε πάντα ένα μυστήριο αν παντρεύτηκαν ποτέ.

Ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί στην Κουρνίκοβα ως σύζυγό του στο παρελθόν. «Ειλικρινά δεν ήθελα να μπερδέψω τον κόσμο. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο εύκολο για το κοινό να καταλάβει παρά αν έλεγα «το κορίτσι μου», είπε.