Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς – «Όταν έχανα έβαζα φωτιά»

Οργή προκαλεί η υπόθεση δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε τέσσερις πυρκαγιές το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να προέβη στους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και ότι κάθε φορά που έχανε, προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών. Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς οι φωτιές εκδηλώνονταν από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα.

Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Οι πυρκαγιές που προκάλεσε δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και χθες οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.