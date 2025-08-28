Μακελειό στην Μινεσότα: Μία 12χρονη ομογενής βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες

Η Ελληνοαμερικανίδα Σοφία Φόρχας βρίσκεται ανάμεσα στους 17 τραυματίες του μακελειού σε καθολικό σχολείο στην Μινεσότα.

Μακελειό στη Μινεσότα: Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμη 14 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Η 12χρονη είναι μαθήτρια του σχολείου, όπου άνοιξε πυρ ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν και σκότωσε 2 ανθρώπους. Ο δράστης είχε μαζί του τρία όπλα και ξεκίνησε να πυροβολεί μέσα στην εκκλησία του, όπου τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα για προσευχή.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σικάγου, Ναθαναήλ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» σχετικά με την 12χρονη. Συγκεκριμένα και είπε ότι «η Σοφία ήταν πολύ ενεργή και δραστήρια στην ενορία της Αγίας Μαρίας».

Μινεσότα: Αυτός είναι ο 23χρονος δράστης του μακελειού στο καθολικό σχολείο – Το βίντεο-σοκ στο YouTube και το «μανιφέστο» του

Όταν ρωτήθηκε αν τα τραύματα του κοριτσιού ήταν σοβαρά, ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ απάντησε: «Θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε λίγες ημέρες».

Οι γονείς της 12χρονης, Τομ και Έιμι Φόρχας, βρίσκονται στο πλευρό της και προσεύχονται για την ανάρρωσή της. Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ πρόσθεσε ότι «είναι πολύ ευσεβείς και πιστοί άνθρωποι, που ασχολούνται με πολλές διακονίες της κοινότητας». «Είμαι καθ’ οδόν για το Ρότσεστερ και, Θεού θέλοντος, αύριο (σ.σ. Πέμπτη) θα πάω στη Μινεάπολη για να τους δω και να τελέσω μια λειτουργία Παρακλήσεως στην εκκλησία», τόνισε ο Μητροπολίτης Σικάγου.

