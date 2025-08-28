Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα (28/08), αντιδρά η ΑΔΕΔΥ στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσης καλεί στους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00.

Στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Ανάλογες δράσεις από τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, θα εξελιχθούν σε όλη τη χώρα.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

«Η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση»

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Κάλεσμα από ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Αφορμή αποτελεί η κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «αντεργατικό τερατούργημα» και «εργαλείο ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η 4ωρη στάση εργασίας

Παράνομη κηρύχθηκε η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη (28/08), έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΕΕΚΕ καλούσε τα μέλη της να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ 24ωρη απεργία, με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30.

Σημειώνεται πως κανονικά θα λειτουργήσουν το Μετρό και τα λεωφορεία, ενώ στην απεργία δεν θα συμμετέχει ούτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επομένως τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.