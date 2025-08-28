MyStreet: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή για τους δημόσιους χώρους – 1.273 καταγγελίες πολιτών

Χθες έγινε η παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογή MyStreet, που στόχο έχει τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων, μέσω σχετικών καταγγελιών από τους πολίτες – χρήστες της εφαρμογής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το MyStreet μπορούν να «κατεβάσουν» δωρεάν οι πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω του App Store και του Play Store. Ήδη, 9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβάλει 1.273 καταγγελίες, ενώ 60 Δήμοι έχουν καταχωρήσει 5.736 παραχωρήσεις στο Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων.

Σκοπός του MyStreet είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως στους κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας τόσο στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους, όσο και στους Δήμους τη δυνατότητα να ελέγχουν τις μισθώσεις εύκολα και γρήγορα και να βελτιώνουν την οργάνωση και τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για μια σημαντική εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή MyStreet

Με την εφαρμογή MyStreet οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη σε πραγματικό χρόνο για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως για παράδειγμα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις, μπορούν να το καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, το MyStreet συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και στη συμμόρφωση και στη διατήρηση της νομιμότητας στη διαχείριση του δημόσιου χώρου.

Επίσης, οι πολίτες έχουν την επιλογή να περιηγηθούν στο MyStreet σε χάρτες με τα «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» και με τα «Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης» σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως για παράδειγμα σεισμοί. Σύντομα θα ενσωματωθούν στο MyStreet οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Εθνικό Μητρώο Απινιδωτών».

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες για να υποβάλλουν καταγγελίες σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις:

Ανοίγουν το MyStreet στο κινητό τους.

Επιλέγουν στον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής, είτε ένα από τα εμφανιζόμενα σημεία μίσθωσης (πολύγωνα), είτε, αν το πρόβλημα βρίσκεται σε σημείο που δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μίσθωση, πατούν παρατεταμένα με το δάχτυλό τους πάνω στον χάρτη.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μίσθωση (π.χ. όρια της παραχωρημένης έκτασης, διάρκεια ισχύος, εμβαδόν, επωνυμία της επιχείρησης) ή με πληροφορίες γεωεντοπισμού αν το σημείο δεν είναι εντός καταγεγραμμένης μίσθωσης. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουν «Υποβολή Αναφοράς» και ανοίγει η φόρμα υποβολής καταγγελίας.

Επιλέγουν από λίστα (drop-down menu) τον τύπο καταγγελίας που θέλουν να κάνουν με βάση την παραβίαση (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ).

Αν επιθυμούν, συμπληρώνουν περιγραφή στο ειδικό πεδίο για σχόλια.

Αφού συμπληρώσουν τη φόρμα, επιλέγουν αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Προκειμένου να υποβάλλουν επώνυμη, χρειάζεται να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για την ταυτοποίησή τους.

Πατούν «Αποστολή» για την υποβολή της καταγγελίας και εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η καταγγελία υποβλήθηκε επιτυχώς. Στην περίπτωση των επώνυμων καταγγελιών, αυτές αποθηκεύονται στο προφίλ των πολιτών και τις βλέπουν ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου».

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μόνο για σημείο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία τους. Επιπλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής μπορεί να υποβάλει τρεις καταγγελίες ανά ημέρα και ανά τύπο.

Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε αρμόδιος Δήμος. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση και την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Οι πολίτες ενημερώνονται από την εφαρμογή για την εξέλιξη των καταγγελιών.

Η εφαρμογή MyStreet λειτουργεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υλοποιήθηκε με πόρους της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση της εφαρμογής MyStreet