Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΧΑΒΙΕ ΜΙΛΕΪ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε την Τετάρτη (27/8) στόχος βλημάτων όταν δυσαρεστημένοι διαδηλωτές άρχισαν να του πετούν επίσης πέτρες και μπουκάλια, αποδοκιμάζοντάς τον για ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Βραζιλία: Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρο είχε σχεδιάσει να διαφύγει στην Αργεντινή ζητώντας άσυλο

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:42 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μινεσότα: Το FBI διενεργεί έρευνα για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος εναντίον των Καθολικών»

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε την Τετάρτη (27/8) τη διενέργεια έρευνας για ...
23:26 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Είναι η κατάσταση με το χρέος τόσο ανησυχητική όσο λέει ο Μπαϊρού; – Ανάλυση της Le Monde

«Η χώρα μας κινδυνεύει επειδή βρισκόμαστε στα πρόθυρα της υπερχρέωσης». Αυτοί είναι οι δραματι...
23:10 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Συρία: Επίθεση του Ισραήλ σε πρώην στρατώνες στη Δαμασκό – Η δεύτερη μέσα σε ένα 24ωρο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες στην Κίσου...
22:58 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ουκρανικό: Μετά το «καλοκαίρι της υποταγής» στον Τραμπ, η Ευρώπη μένει μόνη απέναντι στον Πούτιν

Η αυλαία του Αυγούστου θα πέσει αφήνοντας πίσω της μια Ευρώπη που καλείται να γράψει μόνη της ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο