Τροχαίο ατύχημα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρα

Τροχαίο ατύχημα είχε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8). Σύμφωνα με πληροφορίες η ευρωβουλευτής της Φωνής της Λογικής ενώ κινείτο με το όχημά της επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του «Υγεία» συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Πρόκειται για 35χρονο Έλληνα ο οποίος και συνελήφθη. Οδηγήθηκε και κρατείται στο Α’Τ.Τ Β/Α Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.