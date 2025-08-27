Ανησυχία στη ελληνική αγορά για τα αυγά – Εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα

Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αγορά, καθώς εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε αυγά. Έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ σε πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική διαπίστωσαν ότι επικίνδυνες τοξικές ουσίες που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου και προκαλούν βλάβες στο συκώτι και στο ανοσοποιητικό.

Από την έρευνα, που πραγματοποίησαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ, προέκυψε οτι τα αυγά είναι μολυσμένα με “παντοτινά” χημικά. Οι ερευνητές ανέλυσαν συνολικά 75 αυγά από 17 κοτέτσια και μη πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Τα ευρήματα προκαλούν διότι όλα τα δείγματα εντοπίστηκαν οι τοξικές ουσίες «PFAS», ενώ περισσότερα από τα μισά αυγά παρουσίασαν συγκεντρώσεις πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους υψηλότερους κινδύνους να εκτιμώνται στους εφήβους και τους καταναλωτές στον νομό Ηλείας.

«Υπάρχει διάδοση των ουσιών σε όλη την επικράτεια»

Ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας και αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης αναφέρει πως «η έρευνα δεν ήταν απο μονάδες παραγωγής πιστοποιημένες, ήταν από διάφορα χωριά, αγροτικές περιοχές που σημαίνει οτι υπάρχει μια διάδοση αυτών των ουσιών σε όλη την επικράτεια».

Η ανησυχία των πολιτών είναι μεγάλη, καθώς βρέθηκαν 6 διαφορετικά φυτοφάρμακα, εντομοαπωθητικά, και αντιβιοτικό για πτηνά. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς οι τοξικές ουσίες που εντοπίστηκαν έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά.

Έρευνες σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία είχαν δείξει μεγάλη μόλυνση των αυγών. Οι Έλληνες πτηνοτρόφοι ανησυχούν για την εικόνα στην χώρα μας.

Ο έμπορος αυγών Γιώργος Μοσχονάς, Γιώργος Μοσχονάς αναφέρει στον ΑΝΤ1 ότι «έρχονται άνθρωποι και μου λένε “το παιδί μου θα φάει πρώτη φορά αυγά”. Ξέρετε τι ευθύνη είναι αυτή για εμένα. Υποχρεούμαι μια φορά το δίμηνο, μια φορά τον μήνα αναλόγως, να παίρνω αυγά δειγματοληπτικά, να τα πηγαίνω στο Γενικό Χημείο του Κράτους να κάνουν εκεί έλεγχο τι συμβαίνει με τα αυγά»

Τα λεγόμενα παντοτινά χημικά στα αυγά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν διασπώνται ποτέ και συσσωρεύονται στο έδαφος, το νερό, τα φυτά και τα ζώα φτάνοντας τελικά στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας.

«Περισσότερο ευάλωτα τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι»

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας του ΑΠΘ Χρύσα Σαρδέλη επισημαίνει πως «όλα αυτά τα χημικά στα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Καταλήγουν να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, και τα χημικά αυτά, έχουν κατηγορηθεί για καρκινογένεση».