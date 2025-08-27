Κρήτη: Δύο συλλήψεις για 30 ρευματοκλοπές στο Ηράκλειο

Επιχείρηση ρευματοκλοπών είχαν στήσει δύο Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος οικίας 45χρονου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, οι δύο συλληφθέντες είχαν διαπράξει 30 κλοπές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι αμοιβής για λογαριασμό ιδιοκτητών ακινήτων στο νομό Ηρακλείου.

Πρόκειται για 54χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε το ρόλο του μεσάζοντα προς ανεύρεση υποψηφίων πελατών και για τον 45χρονο που με την ιδιότητα του τεχνικού πραγματοποιούσε επεμβάσεις στους μετρητές σε οικίες και επιχειρήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος, όπως προκύπτει από την προανάκριση ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, που είχαν πληροφορίες για τη δράση των δύο συλληφθέντων, πραγματοποίησαν επιχείρηση, χθες τις πρωινές ώρες σε περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, όπου τους εντόπισαν επί το έργον.

Στην οικία 45χρονου οι δύο δράστες κατελήφθησαν να πραγματοποιούν παρέμβαση σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό την μείωση της καταγεγραμμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αστυνομική έρευνα ανευρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

Πλήθος ελασμάτων χαλκού-γεφυρών , οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ

, οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ Πλήθος συρμάτων σφράγισης σφραγίδων ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος μολυβιών σφράγισης σύρματος

Μία πρέσα σφράγισης

Μία εργαλειοθήκη η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Εβδομήντα επτά σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ

μετρητών ΔΕΔΔΗΕ Το συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Σε βάρος του 54χρονου και του 45χρονου που συνελήφθησαν, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 45χρονο ιδιοκτήτη της οικίας, όπου έγινε η αστυνομική επιχείρηση. Τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι 29 ιδιοκτήτες οικιών και επιχειρήσεων, που όπως προέκυψε από την προανάκριση ήταν πελάτες της επιχείρησης ρευματοκλοπών, περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέρος του κατασχεθέντος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ερευνάται για τον τρόπο κτήσης του, καθώς αποτελεί υλικό του ΔΕΔΔΗΕ.