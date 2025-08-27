Τουρκία: Η απάντηση του ΥΠΕΞ στον Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων – Ελλήνων – «Συγκαλύπτει τα δικά του εγκλήματα»

Τουρκία: Η απάντηση του ΥΠΕΞ στον Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων – Ελλήνων – «Συγκαλύπτει τα δικά του εγκλήματα»

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων – Ελλήνων.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής: «Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.  Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

