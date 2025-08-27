Λέρος: Συναγερμός για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με 2 επιβαίνοντες

Λέρος: Συναγερμός για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με 2 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέρο, έπειτα από κλήση που δέχθηκε το Λιμενικό Σώμα για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, το ιστιοφόρο, που έφερε ολλανδική σημαία, παρουσίασε πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε στην είσοδο του όρμου Λακκίου. Στο σκάφος επέβαιναν δύο άτομα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πλοιάρια του Λιμενικού, ένα Ν/Γ και ένα Α/Κ σκάφος. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση.

