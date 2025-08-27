Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13:08 σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με ισχυρούς ανέμους και ριπές 7 μποφόρ, όπου υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, ενώ επιχείρησαν και εναέρια μέσα, και συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε μόλις σε μία ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Μήνυμα για εκκένωση του Θορικού

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 μέσω του οποίου κλήθηκαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να απομακρυνθούν από το Θορικό με κατεύθυνση το Λαύριο.

Η φωτιά έκαιγε κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν άμεσα.

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της φωτιάς, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου.

Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πηγή: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
Πηγή: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

