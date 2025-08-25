Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Enikos Newsroom 10:00, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 Media Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση REALNEWS Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 3 ώρες πριν ΔΕΘ 2025: «Κλειδώνει» το πακέτο με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και φοροελαφρύνσεις 20 λεπτά πριν Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία που είχε βάλει πλώρη για Μύκονο – Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων 58 λεπτά πριν Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Οι επιβάτες του αυτοκινήτου εγκατέλειψαν το όχημα πριν φτάσει η Τροχαία – ΒΙΝΤΕΟ 26 λεπτά πριν «Εφιάλτης» σε τζακούζι: Δύο ηλικιωμένες υπέστησαν υπερθερμία και λιποθύμησαν – Τις περιέλουσαν με κρύο νερό για να σωθούν 2 ώρες πριν Χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς και στα αεροδρόμια 4 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρείτε το δαχτυλίδι σε 5 δευτερόλεπτα 4 ώρες πριν Ντομάτες: Οι 8 λόγοι που αξίζει να εντάξετε περισσότερες στη διατροφή σας 2 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκή στήλη 2.000 ετών με το σύμβολο του αετού και ελληνικές επιγραφές 1 ώρα πριν Έδωσε τελεσίγραφο στη σύζυγό του – «Ή θα βρει δουλειά ή θα της δίνω μόνο χαρτζιλίκι» 6 λεπτά πριν Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό 14 λεπτά πριν Η ζωή γίνεται πιο εύκολη για 4 ζώδια – «Δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί στη γοητεία σας» 20 λεπτά πριν Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία που είχε βάλει πλώρη για Μύκονο – Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων 26 λεπτά πριν «Εφιάλτης» σε τζακούζι: Δύο ηλικιωμένες υπέστησαν υπερθερμία και λιποθύμησαν – Τις περιέλουσαν με κρύο νερό για να σωθούν ENIKOS NETWORK Αξιολόγηση νοσοκομείων: Ποια υπηρεσία έχει την χαμηλότερη βαθμολογία-Οι αλλαγές που έρχονται Οριζόντιες γραμμές στα νύχια: Πότε μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στην υγεία Όλο το σχέδιο για την νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη»... ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης Google: Επιβεβαιώνει νέα μαζική διαγραφή εφαρμογών από το Play Store – Εντοπίστηκε κρυφή απειλή Άνδρας εξηγεί πώς κατάφερε να ξεφύγει από τα σαγόνια ενός ιπποπόταμου – Το τεράστιο θηλαστικό τον είχε σχεδό καταπιεί περισσότερα 07:22 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 Οι αθλητικές μεταδόσεις 25/8/2025 Το ματς Λεβαδειακός – Κηφισιά για τη Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μετ... 07:15 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα και Μαστορέματα Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά ... 06:23 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 Open: Πρεμιέρα για την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» – Τα πρώτα λόγια του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά Την πρώτη τους «καλημέρα» για τη φετινή σεζόν είπαν μέσα από τη συχνότητα του OPEN οι δημοσιογ... 05:48 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 25/8/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 25/8/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον... 14 λεπτά πριν Η ζωή γίνεται πιο εύκολη για 4 ζώδια – «Δεν θα μπορεί... 20 λεπτά πριν Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε η σορός του Τούρκου... 26 λεπτά πριν «Εφιάλτης» σε τζακούζι: Δύο ηλικιωμένες υπέστησαν... 32 λεπτά πριν Ο «βασιλιάς» της τουρκικής μαφίας και οι «χρυσές»... 41 λεπτά πριν Απότομη προσγείωση της Άγκυρας για τα F-35 50 λεπτά πριν AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη – Κάλεσμα για... 58 λεπτά πριν Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Οι επιβάτες του... Όλο το σχέδιο για την νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη» κατά της ακρίβειας ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της MUST READ Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός» Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο