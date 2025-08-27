Φωτιά στο Λαύριο: Εκκενώνεται το Θορικό – Ήχησε ξανά το 112, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.
Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να απομακρυνθούν από το Θορικό με κατεύθυνση το Λαύριο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου απομακρυνθείτε προς #Λαύριο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
Η φωτιά μαίνεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής.
Σημειώνεται ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα επί τόπου βρίσκονται 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου
Λόγω της φωτιάς, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου.
Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση