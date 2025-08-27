Φωτιά στο Λαύριο: Εκκενώνεται το Θορικό – Ήχησε ξανά το 112, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να απομακρυνθούν από το Θορικό με κατεύθυνση το Λαύριο.

Η φωτιά μαίνεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα επί τόπου βρίσκονται 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της φωτιάς, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου.

Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση