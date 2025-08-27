Φωτιά στο Λαύριο: Εκκενώνεται το Θορικό – Ήχησε ξανά το 112, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο: Εκκενώνεται το Θορικό – Ήχησε ξανά το 112, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Πηγή: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να απομακρυνθούν από το Θορικό με κατεύθυνση το Λαύριο.

Η φωτιά μαίνεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα επί τόπου βρίσκονται 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου

Λόγω της φωτιάς, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου.

Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πηγή: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
Πηγή: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

15:36 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

