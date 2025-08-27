Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός άνδρας στη χαράδρα του Χάρου

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στον ορεινό όγκου του Γράμμου στην Καστοριά, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε μία από τις πιο δύσβατες και επικίνδυνες τοποθεσίες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο λεγόμενο «Βάραθρο του Χάρου», ένα βαθύ και απόκρημνο σημείο που καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μία δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση των αρχών για την προσέγγιση στο σημείο και την ανάσυρση της σορού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ αναμένεται να σπεύσει και ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας δεν κατάγεται από την ευρύτερη ορεινή περιοχή της Καστοριάς, αλλά φέρεται να είχε ταξιδέψει από την Αθήνα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο βάραθρο παραμένουν άγνωστες.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η έρευνα που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης και πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης της σορού.