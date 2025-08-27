Νετανιάχου: Αναγνώρισε δημόσια την γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από τους Οθωμανούς – Επιδεινώνονται οι σχέσεις με την Τουρκία

Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σε ερώτηση σε podcast ο Νετανιάχου ρωτήθηκε γιατί δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ ψήφισε σχετικό ψήφισμα», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ωστόσο η σχετική νομοθεσία για την αναγνώριση της γενοκτονίας δεν έχει πάρει το πράσινο φως της ισραηλινής Βουλής.

Όταν ο παρουσιαστής επέμεινε γιατί ο ίδιος δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

BREAKING! Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Μέχρι σήμερα το Ισραήλ απέφευγε να αναγνωρίσει επίσημα την γενοκτονία καθώς η Τουρκία είναι βασικός εμπορικός εταίρος της χώρας. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι διμερείς σχέσεις Τελ Αβίβ – Άγκυρας βρίσκονται στο ναδίρ εξαιτίας των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν βλέπει με καλό μάτι την υποστήριξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον παλαιστινιακό αγώνα αλλά και την Χαμάς και τις επιθέσεις που εξαπολύει ο Τούρκος πρόεδρος κατά του Ισραήλ. Επιπλέον οι δύο χώρες κοντράρονται ανοιχτά για τα συμφέροντα τους στην Συρία. Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει αρκετές φορές θέσεις την Συρία και βλέπει με καχυποψία τον υπηρεσιακό πρόεδρο της χώρας, Αχμέντ αλ Σαράα, ο οποίος έχει τις ευλογίες και την στήριξη της Τουρκίας.