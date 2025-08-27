Ψέριμος: Ανοίγει ξανά το δημοτικό σχολείο έπειτα από 16 χρόνια – Θα υποδεχθεί δύο μικρούς μαθητές

Με στόχο κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί να μην μείνει χωρίς εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, προχώρησε στην ίδρυση μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο δύο μικρούς μαθητές.

Σύμφωνα με την κα Ζαχαράκη, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

«Είναι μια μεγάλη και δύσκολη πρόκληση για τη χώρα και την κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς φάρους. Με τη συμβολή αξιέπαινων εκπαιδευτικών, την υποστήριξη του Δήμου Καλυμνίων και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων θα διασφαλίσουμε ότι οι δυο μικροί μαθητές στο νέο δημοτικό σχολείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι οικογένειες τους, θα μείνουν στον τόπο τους και οι εθνικοί μας «φάροι» φωτεινοί.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο. Σε ότι αφορά στην υποδομή διαθέτει ήδη δύο διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εξάλλου ο Δήμος Καλυμνίων στον οποίο ανήκει διοικητικά η Ψέριμος καθώς και η Σχολική Επιτροπή έχουν δεσμευθεί ότι θα παρέχουν στο νέο σχολείο την υλικοτεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δυο μικρών μαθητών της Α’ Τάξης.

Εξάλλου κατά τη νέα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα φοιτούν 3 παιδιά ενώ αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή της νηπιαγωγού που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό».