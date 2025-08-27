Ινδία: Στο 50% αυξάνονται από σήμερα οι αμερικανικοί δασμοί

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.

