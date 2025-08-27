Οι αθλητικές μεταδόσεις 27/8/2025

Τα ματς του Ευρωμπάσκετ και του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/8/2025):

13:30 Novasports 4HD Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ

14:45 Novasports Start Τσεχία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ

16:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Γερμανία Ευρωμπάσκετ

16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Novasports Start Λετονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ

18:30 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος UEFA Champions League

20:30 Novasports 4HD Σουηδία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ

21:15 Novasports Start Σερβία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ

22:00 Novasports Prime Θέλτα – Μπέτις La Liga

22:00 Action 24 Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League