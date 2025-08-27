Λήμνος: Άνδρας απείλησε με όπλο μια οδηγό γιατί του έριξε την μοτοσικλέτα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λήμνος: Άνδρας απείλησε με όπλο μια οδηγό γιατί του έριξε την μοτοσικλέτα
Φωτογραφία Αρχείου

Επεισόδιο με πυροβολισμό έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τρίτης (26/8) στην πλατεία του χωριού Τσιμάνδρια στη Λήμνο.

Συγκεκριμένα, ένας οδηγός χτύπησε κατά λάθος σταθμευμένο δίτροχο και το έριξε σύμφωνα με πληροφορίες του limnosreport.gr.

Αποτέλεσμα ήταν ο διαπληκτισμός του ιδιοκτήτη με συγγενείς της οδηγού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε συμπλοκή με τον δικυκλιστή ο οποίος και αποχώρησε από το σημείο για να επανέλθει μετά από λίγο με απειλή όπλου το οποίο και εκπυρσοκρότησε, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός.

Επιτόπου έφθασε αστυνομική δύναμη και αναζητά τον δράστη.

