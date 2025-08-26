Φρικτό έγκλημα στο Λονδίνο: Άστεγος δολοφόνησε 37χρονη λίγες μέρες αφότου τον φιλοξένησε στο σπίτι της – Μαρτυρίες για «διαπεραστικές κραυγές»

Enikos Newsroom

διεθνή

Φρικτό έγκλημα στο Λονδίνο: Άστεγος δολοφόνησε 37χρονη λίγες μέρες αφότου τον φιλοξένησε στο σπίτι της – Μαρτυρίες για «διαπεραστικές κραυγές»
Φωτογραφία: Reuters

Ένα φρικτό έγκλημα συγκλόνισε τη γειτονιά του Χάμερσμιθ στο δυτικό Λονδίνο, όταν μια γυναίκα που είχε προσφέρει καταφύγιο σε ένα άστεγο βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγες μόνο ημέρες μετά την πράξη καλοσύνη της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η 37χρονη Βικτόρια Άνταμς, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στις 9 Φεβρουαρίου, έπειτα από κλήση της αστυνομίας για έναν άνδρα που προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο του σπιτιού της.


Η γυναίκα εντοπίστηκε με το πρόσωπο προς τα κάτω σε ένα υπνοδωμάτιο, με μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών στο κεφάλι, καλυμμένη με μαξιλάρι.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Άνταμς είχε υποστεί τουλάχιστον 10 τραύματα στο πίσω και στο πλάι του κεφαλιού της, από χτυπήματα με αμβλύ αντικείμενο, που φέρεται να ήταν ένα σφυρί πάνω στο οποίο βρέθηκαν αίμα και DNA της.

Ο 39χρονος κατηγορούμενος, Απαπάλε Αντούμ, που συνελήφθη επί τόπου, είχε γνωρίσει τη γυναίκα στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ ζούσε σε καταφύγιο αστέγων.

Η Άνταμς τον είχε προσκαλέσει να μείνει μαζί της, αλλά αργότερα έγραψε σημείωμα ζητώντας του να φύγει. Την Τρίτη, ο Αντούμ εμφανίστηκε στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο και παραδέχθηκε τη δολοφονία της.


Ο δικαστής είπε στον κατηγορούμενο: «Η ποινή για φόνο είναι ισόβια κάθειρξη και αυτή θα επιβληθεί στις 24 Οκτωβρίου».

Ο Αντούμ παρέμεινε υπό κράτηση. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για φόνο τον Ιούνιο και εμφανίστηκε στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή Wandsworth για προκαταρκτική ακρόαση, μιλώντας μόνο για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Το φερόμενο έγκλημα στη γαλήνια αυτή γειτονιά συγκλόνισε τους κατοίκους.

Κάποιοι ανέφεραν ότι είχαν ακούσει «διαπεραστικές κραυγές» κατά τη διάρκεια της νύχτας λίγες ημέρες πριν την ανακάλυψη του άψυχου σώματος.

Μια γειτόνισσα, η 22χρονη Έλι Σκοτ, που ζει στην περιοχή εδώ και 20 χρόνια, χαρακτήρισε τον θάνατο «συγκλονιστικό», προσθέτοντας: «Η γειτονιά ήταν αρκετά ήσυχη, ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα εδώ».

Μια εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε πως, «Την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, στις 22:13, η αστυνομία κλήθηκε σε κατοικία στην Coulter Road, έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας προσπαθούσε να παραβιάσει ένα από τα διαμερίσματα. Οι αστυνομικοί έφτασαν και, αφού εισήλθαν στο ακίνητο, βρήκαν μια γυναίκα, 36 ετών, που δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:58 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Με το προσωπείο ενός «Μεσσία» προτάσσει «νίκη» αντί για εκεχειρία στη Γάζα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αδιέξοδο στις ειρηνευτικές προτάσεις

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της...
22:54 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη μέρα από την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού – Τι θα κάνει ο Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, στην Γαλλία, αιφνιδίασε το σύνολο της πολιτικής σκηνής, ανακοινώνοντας ότι...
21:39 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ινδονησία: Διεθνής κατακραυγή για το δημόσιο μαστίγωμα δύο ομοφυλόφιλων ανδρών – Βίντεο-σοκ από τα 76 χτυπήματα που δέχθηκε ο καθένας

Στην Ινδονησία, και συγκεκριμένα στην επαρχία Άτσεχ όπου εφαρμόζεται αυστηρά η λεγόμενη «Σαρία...
21:29 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γάζα: Φωτορεπόρτερ παραιτήθηκε από το Reuters το οποίο κατηγορεί ότι «δικαιολογεί» τη δολοφονία δημοσιογράφων – «Αναπαράγει την προπαγάνδα του Ισραήλ»

Η παραίτηση της φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, η οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Reuters, κατα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο