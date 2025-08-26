Τραμπ: Όργιο φημών για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ – Οι φωτογραφίες με μελανιές στο χέρι, πρησμένους αστραγάλους και στραβά γόνατα

Όργιο φημών για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν οι νέες εικόνες του με σημάδια στο δεξί του χέρι, ενώ αντίστοιχες φήμες είχαν προκαλέσει φωτογραφίες με τα πόδια του.

Ο πρόεδρος εθεάθη να σέρνει το πόδι του και να έχει πρησμένους αστραγάλους. Οι ειδικοί της πολυθρόνας έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις παράξενες θεωρίες τους γύρω από το τι πιστεύουν ότι συμβαίνει παρασκηνιακά με την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ – παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε τις φήμες νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν στις 7 Αυγούστου ότι ο Τραμπ έχει διαγνωστεί με “χρόνια φλεβική ανεπάρκεια”, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ να προσθέτει ότι οι μώλωπες στα χέρια του Τραμπ είναι “συμβατοί” με τον ερεθισμό από το “συχνό κούνημα των χεριών του και τη χρήση ασπιρίνης”.

Αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις εικασίες. Ο 79χρονος Τραμπ εθεάθη τη Δευτέρα με έναν σημαντικό μώλωπα στο χέρι του κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιονγκ.

Παρόμοια μελανιά είχε και σε μια έξοδο για γκολφ την Κυριακή, καθώς και την περασμένη Παρασκευή, όταν πολλοί παρατήρησαν ότι το χέρι του προέδρου ήταν καλυμμένο με μια μεγάλη ποσότητα μέικ απ που δεν ταίριαζε στο χρώμα του δέρματός του.

Οι θεωρίες σχετικά με το τι σήμαινε αυτό οργίασαν στο X με τους χρήστες να εικάζουν ότι έχει “καρκίνο του δέρματος” και ότι “του απομένουν μόνο μήνες ζωής”. «Ο καρκίνος του Ντόναλντ Τραμπ είναι τόσο επιταχυνόμενος που δεν μπορεί να κρύψει τις πληγές και τους μώλωπες. Οι πηγές μου λένε έξι μήνες ζωής ή λιγότερο», έγραψε ένας χρήστης, αλλά ήταν σε θέση να παραθέσει κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό του.

Οι μώλωπες στα χέρια του προέδρου, καθώς και οι πρησμένοι αστράγαλοι, έχουν προκαλέσει ανησυχία και περιέργεια στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Τον περασμένο μήνα εθεάθη με πρησμένους αστραγάλους, γεγονός που προκάλεσε φήμες στο διαδίκτυο ότι πάσχει από “καρδιακή ανεπάρκεια” ή “δυσλειτουργία στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης”.

Όμως η Λέβιτ διέψευσε για άλλη μια φορά τις θεωρίες, αποκαλύπτοντας ότι ο πρόεδρος αξιολογήθηκε από την ιατρική μονάδα του Λευκού Οίκου. Είπε ότι υποβλήθηκε σε “ολοκληρωμένη εξέταση”, η οποία περιελάμβανε “διαγνωστικές αγγειακές μελέτες”. ‘Διενεργήθηκαν αμφίπλευροι υπέρηχοι κάτω άκρων και αποκάλυψαν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια’, δήλωσε η Leavitt.

Είπε ότι πρόκειται για μια ‘κοινή κατάσταση’ σε άτομα άνω των 70 ετών και ότι δεν υπήρχαν ‘ενδείξεις’ για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή αρτηριακή νόσο. ‘Ο πρόεδρος παραμένει σε άριστη κατάσταση υγείας’, δήλωσε συνολικά η Leavitt.

Τον Μάρτιο, κυκλοφόρησαν πλάνα που έδειχναν τον πρόεδρο να σέρνει το δεξί του πόδι σε ένα γήπεδο γκολφ. Οι εικασίες ενισχύθηκαν για άλλη μια φορά, καθώς ο Arun Gray, ένας αθλητικός επιστήμονας και ειδικός αποκατάστασης τραυματισμών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στη DailyMail.com ότι ο Τραμπ φαινόταν να εμφανίζει σύμπτωμα συγκεκριμένης ασθένειας στα γόνατα που φαίνεται όταν και τα δύο λυγίζουν προς τα μέσα.

Οι γιατροί, ωστόσο, πρότειναν ότι το πόδι του Τραμπ μπορεί να ήταν ενδεικτικό ενός πιο σοβαρού νευρομυϊκού εκφυλιστικού προβλήματος, όπως η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) ή η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Και μόλις μια μέρα μετά το δράμα με το πόδι, μια κακοφτιαγμένη με photoshop εκδοχή μιας φωτογραφίας του παπουτσιού του Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στο X, με τους χρήστες να κοροϊδεύουν τον πρόεδρο.

Κάποιοι αστειεύτηκαν ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό ποδιού ή κάτω άκρου, ενώ άλλοι έγραψαν ότι φοράει παπούτσια που είναι “μερικά νούμερα μεγαλύτερα” σε μια προσπάθεια να κάνει τα “πόδια του να φαίνονται ανάλογα” με το σώμα του. Παρά το γεγονός ότι η εικόνα ήταν προφανώς photoshop, οι χρήστες του X όλη μέρα σχολίαζαν.

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με την υγεία του Αμερικανού ηγέτη, όταν η Daily Mail επικοινώνησε μαζί του για περαιτέρω σχόλια σχετικά με τον πρόσφατο μώλωπα στο χέρι, ο Λευκός Οίκος μας παρέπεμψε σε δηλώσεις του γιατρού του προέδρου Τραμπ, Dr. Sean Barbabella, και του πρώην γιατρού και νυν βουλευτή Dr. Ronny Jackson.

‘Πρόσφατες φωτογραφίες του Προέδρου έδειξαν μικρούς μώλωπες στο πίσω μέρος του χεριού του’, εξήγησε ο Δρ Μπαρμπαμπέλα. ‘Αυτό συνάδει με μικροερεθισμό των μαλακών μορίων από τη συχνή χειραψία και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος της συνήθους θεραπείας για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων’.

‘Ως πρώην προσωπικός γιατρός του Προέδρου Τραμπ, πρώην γιατρός του Προέδρου και γιατρός του Λευκού Οίκου για 14 χρόνια σε τρεις κυβερνήσεις, μπορώ να σας το πω απερίφραστα: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο υγιής πρόεδρος που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος”, πρόσθεσε ο Τζάκσον.

Ο Τζάκσον, ο οποίος ήταν επίσης ο γιατρός του Μπαράκ Ομπάμα και εργάστηκε στην ιατρική μονάδα του Λευκού Οίκου υπό τον Τζορτζ Μπους πρόσθεσε: ‘Συνεχίζω να συμβουλεύομαι τον σημερινό του γιατρό και την ιατρική του ομάδα στον Λευκό Οίκο και εξακολουθώ να περνάω σημαντικό χρόνο με τον Πρόεδρο. Είναι πνευματικά και σωματικά πιο οξυδερκής από ποτέ”, πρόσθεσε.

Τι είναι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια εμφανίζεται όταν οι βαλβίδες των φλεβών των ποδιών αποτυγχάνουν, προκαλώντας τη συγκέντρωση αίματος και τη δημιουργία πίεσης, που συχνά οδηγεί σε δυσφορία αν δεν αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Αν και είναι συχνή σε άτομα της ηλικίας του Τραμπ, επηρεάζει συνήθως όσους στέκονται ή κάθονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ηλικιωμένους ενήλικες, υπέρβαρα άτομα ή άτομα με πολλαπλές εγκυμοσύνες.

Ο Τραμπ εντοπίστηκε με μακιγιάζ στα χέρια του και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σκωτία τον περασμένο μήνα. Ο πρόεδρος έχει εμφανιστεί με παρόμοια χτυπήματα και μώλωπες στο χέρι του σχεδόν κάθε μήνα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Τα χέρια του εμφανίστηκαν να έχουν μακιγιάζ που κάλυπτε μία από αυτές τις μελανιές και τον περασμένο μήνα.

Παρόλα αυτά, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το βάρος του (244 κιλά στην τελευταία του εξέταση) και τους περιστασιακούς ορατούς μώλωπες στο χέρι του, τους οποίους οι βοηθοί του έχουν επανειλημμένα αποδώσει σε έντονη χειραψία.