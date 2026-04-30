Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή Χάιμλιχ γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί από γαρίδα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

γαρίδα

Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες σημειώθηκε σε εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα πνίγηκε από μία γαρίδα, και ένας μαθητής ο οποίος γνώριζε την λαβή Χάιμλιχ έσωσε τη ζωή της.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Αναζωογόνησης «Kids Save Lives», στο σημείο βρισκόταν τυχαία ο Θοδωρής, μαθητής της Γ’ Λυκείου, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκπαιδεύεται συστηματικά σε δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, μέσα από το πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οργάνωσης.

Όταν αντιλήφθηκε την κατάσταση, ο μαθητής έσπευσε άμεσα να βοηθήσει τη γυναίκα και με ψυχραιμία εφάρμοσε την τεχνική Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει το ξένο σώμα και να αποκαταστήσει την αναπνοή της. Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η γυναίκα επανήλθε σε φυσιολογική αναπνοή.

Αργότερα η γυναίκα τον ευχαρίστησε και εκείνος της ανέφερε πως ο ίδιος έμαθε ΚΑΡΠΑ και άλλες δεξιότητες στο σχολείο.

 

