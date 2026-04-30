Ρόδος: Δύο αδελφές κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα βιασμού σε ξενοδοχείο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

βιασμός

Δύο αδελφές βρετανικής καταγωγής, 19 και 18 ετών, κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από δύο ομοεθνείς τους, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη Ρόδο.

Όλα φέρεται πως συνέβησαν στις 27 Απριίλιου, σε νυχτερινό μαγαζί της Μεσαιωνικής Πόλης, όπου οι δύο αδελφές, ήρθαν σε επαφή με δύο άνδρες, οι οποίοι φέρεται να τους συστήθηκαν με τα ονόματα Jamie και Ronnie. Η συνομιλία εξελίχθηκε σε φιλική παρέα και ακολούθησε κατανάλωση αλκοόλ μέσα στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα πάντα με τα όσα κατήγγειλαν οι δύο αδελφές, η παρέα μετακινήθηκε σε ξενοδοχείο. Εκεί οι τέσσερις φέρεται να χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια, ένα για κάθε ζευγάρι. Στους χώρους αυτούς, όπως υποστηρίζουν οι δύο νεαρές, σημειώθηκαν οι επιθέσεις σε βάρος τους από τους δύο άνδρες με τους οποίους είχαν συναναστραφεί νωρίτερα στο νυχτερινό κατάστημα. Οι ίδιες απευθύνθηκαν στη συνέχεια στις αστυνομικές Αρχές προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό.

Με την κατάθεση των δύο αδελφών, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αξιωματικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα που τους αποδίδεται. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί ο φάκελος με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής αλλά και πιθανές ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας.​​​​​​​​​​​​​​​​

