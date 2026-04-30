Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία: «Το παιδί ήρθε κλινικά νεκρό, δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε» – Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Ηλεκτρικό Πατίνι

Στο πένθος έχει βυθιστεί από το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) η Μακρισία Ηλείας, έπειτα από την τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή, όπου ένας 13χρονος έχασε την ζωή του, αφού ενεπλάκη σε τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι του.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη, ενώ ο 13χρονος κινούταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με το patrisnews.com, φέρεται πως επιχείρησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο επικράτησε πανικός. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστενών όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του. Δυστυχώς, ο 13χρονος Κωνσταντίνος λίγο αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα λόγια του γιατρού, του Γιάννη Μιχόπουλου, Διευθυντή του Νοσοκομείου Κρεστένων που παρέλαβε τον Κωνσταντίνο, συγκλονίζουν και ραγίζουν καρδιές. «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή όπου έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

