Χανιά: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της έπειτα από τσίμπημα μέλισσας

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον Αλικιανό στα Χανιά, όταν μία γυναίκα κατέρρευσε έπειτα από τσίμπημα μέλισσας, παρουσιάζοντας έντονη αλλεργική αντίδραση που την έφερε στα πρόθυρα αναφυλακτικού σοκ.

Η άμεση αντίδραση της γειτόνισσάς της, εργαζόμενης σε νοσοκομείο, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και της χορήγησε ένεση αδρεναλίνης, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες.

Χάρη στην άμεση παρέμβασή της, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

