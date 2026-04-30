«Μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω»: Ο 18χρονος περιγράφει πώς έσωσε τη γυναίκα που πνιγόταν σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

«Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω. Δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα», εξηγεί ο Θοδωρής Ζάπρης, ο μαθητής της Γ’ Λυκείου που έσωσε με τη λαβή Χάιμλιχ, γυναίκα που πνιγόταν σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο (25/04).

Ο 18χρονος μαθητής που εργάζεται στο εστιατόριο, φαίνεται πως ήταν ο φύλακας άγγελος της γυναίκας, όταν στάθηκε στον λαιμό της τροφή και της κόπηκε η αναπνοή. Μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό, με γενναιότητα και ψυχραιμία την πλησίασε και είπε στα άτομα που προσπάθησαν να της κάνουν την λαβή, «θα βοηθήσω εγώ, ξέρω!».

Περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα όπου ανέλαβε δράση, λέει στο thesspost.gr, ότι «ενώ δούλευα, μια κυρία που έτρωγε μαζί με την παρέα της, άρχισε να βήχει πολύ έντονα, της κάθησε φαγητό στον λαιμό, μια γαρίδα συγκεκριμένα. Πήγα εκείνη την ώρα εκεί, είχαν πάει και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν προσπάθεια, τους είπα αφήστε το, θα βοηθήσω εγώ, ξέρω. Αφού της έκανα τη λαβή Χάιμλιχ, της βγήκε το φαγητό και ήταν εντάξει, στη συνέχεια με ευχαρίστησε. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα. Έπραξε μόνο του το μυαλό μου, μου βγήκε φυσικά».

Ο 18χρονος, που έχει στα μελλοντικά του σχέδια να εργαστεί ως διασώστης σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, τονίζει τη σημασία του να εκπαιδεύονται τα παιδιά στις πρώτες βοήθειες, μέσω του σχολείου. Ο ίδιος άλλωστε, εκπαιδεύτηκε στο σχολείο του, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη μέσω της Οργάνωσης Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές. «Θα ήταν πολύ θετικό τα σχολεία να εντάξουν την εκμάθηση πρώτων βοηθειών στο πρόγραμμά τους, γιατί εν ώρα σχολείου, τα παιδιά θα συγκρατήσουν πράγματα. Είναι μια ικανότητα που εάν την μάθεις, δεΝ θα διστάσεις την κρίσιμη στιγμή», σημειώνει.

Σημειώνεται ότι φέτος συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα της Οργάνωσης Kids Save Lives 1.350 σχολεία, 200 περίπου εθελοντές εκπαιδευτές και 165.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί.