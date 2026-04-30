Τραμπ: Αμήχανα σχόλια για τα «όμορφα αυτιά» του επικεφαλής της NASA στο Οβάλ Γραφείο – «Έχει εξαιρετική ακοή»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφίες: Λευκός Οίκος, AP

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, επέλεξε να σχολιάσει τον διοικητή της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, εστιάζοντας στο μέγεθος των αυτιών του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της NASA από την Ουάσινγκτον μετά τη λήξη της μίσθωσης του κτιρίου.

Ο Τραμπ στράφηκε προς τον Άιζακμαν, ρωτώντας τον αν άκουσε την ερώτηση.

«Λοιπόν, ο καταλληλότερος άνθρωπος για να σας το πει αυτό είναι ο άνδρας που στέκεται ακριβώς εδώ», είπε ο Τραμπ. «Άκουσες αυτή την ερώτηση με αυτά τα όμορφα αυτιά σου;».

Καθώς στο δωμάτιο επικράτησε σιωπή, ο Τραμπ συνέχισε: «Έχει εξαιρετική ακοή. Ξέρετε, έχει σούπερ ακοή», προκαλώντας ένα νευρικό γέλιο από τον Άιζακμαν που στεκόταν δίπλα στους αστροναύτες.

«Επαγγελματικό μυστικό, κύριε», απάντησε αμήχανα ο Άιζακμαν πριν προχωρήσει στην ουσία της ερώτησης, εξηγώντας τη σημασία της παραμονής της έδρας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για την αλληλεπίδραση με τους φορείς λήψης αποφάσεων.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα, με τον δημοσιογράφο της Washington Post, Τζον Χάντσον, να γράφει στην πλατφόρμα X πως «δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό μόλις συνέβη».


Οι χρήστες των social media διχάστηκαν, με κάποιους να αστειεύονται λέγοντας πως «στο διάστημα, μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις» (παραφράζοντας το σλόγκαν της ταινίας Alien).

Άλλοι κατηγόρησαν τον Αμερικανό Πρόεδρο για έλλειψη λεπτότητας και επίδειξη σκληρότητας απέναντι σε έναν κορυφαίο αξιωματούχο.

«Τόσο αναίσθητος! Ο τύπος είναι κυριολεκτικά επικεφαλής της NASA και το μόνο που μπορεί να κάνει ο Τραμπ είναι να κοροϊδεύει τα αυτιά του; Γελοίο» τόνισε ένας.

«Κάθε μέρα είναι μια τελετή ταπείνωσης για όλους όσους ανήκουν σε αυτό το καθεστώς», σχολίασε ένας άλλος.

Η αποστολή Artemis II και το μέλλον στο διάστημα

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε παρουσία των τεσσάρων μελών του πληρώματος (Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν), οι οποίοι επέστρεψαν στις 10 Απριλίου από το ιστορικό τους ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Ο Τραμπ τους εξήρε ως ήρωες.


«Υπήρχε πολλή πυραυλική δύναμη κάτω από τα πόδια τους. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω, αλλά χρειάζονται άνθρωποι σαν αυτούς για να κάνουμε τη χώρα μας σπουδαία», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στα σχέδιά του για τη Space Force, τη δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων για τα UFO, αλλά και την πιθανότητα μιας νέας προσσελήνωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

«Δεν θέλουμε να το λέμε οριστικά, γιατί μετά λένε “Ω, αποτύχαμε”. Έχουμε όμως μια καλή ευκαιρία. Το έχουμε εγκρίνει».

Περικοπές στον προϋπολογισμό

Παρά τους επαίνους, η υποδοχή έγινε υπό τη σκιά των προτεινόμενων περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες προβλέπουν μείωση του προϋπολογισμού της NASA κατά 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και η χρηματοδότηση για την εξερεύνηση του διαστήματος αναμένεται να αυξηθεί, πλήττονται άμεσα τα προγράμματα εκπαίδευσης, έρευνας και διαφορετικότητας της υπηρεσίας.

Ο Άιζακμαν επιβεβαίωσε ότι τα σχέδια για προσεδάφιση στη Σελήνη το 2028 βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ συζητήθηκε και η συνέχεια της αποστολής Artemis II για το 2027.

