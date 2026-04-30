Ζόζεφιν: Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά – Πολλές φορές δεν έχεις κάτι κοινό να συζητήσεις με κάποιον

Κάποτε ήταν κολλητές φίλες αλλά τώρα δεν μιλούν καθόλου. Ο λόγος για τη Ζόζεφιν και την Κόνι Μεταξά που οι σχέσεις τους πλέον είναι ανύπαρκτες.

Η Ζόζεφιν έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA σχετικά με το εάν υπάρχει ανταγωνισμός στη δουλειά της και ρωτήθηκε και για τις σχέσεις της με την Κόνι Μεταξά.

«Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν “γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι;”, αργότερα τους συγχώρεσα και κατάλαβα ότι είναι κι αυτά στην καθημερινότητα να συμβαίνουν», δήλωσε η Ζόζεφιν.

«Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια»

«Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει γίνει κάτι. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά», επεσήμανε η τραγουδίστρια για την συνάδελφο και πρώην φίλη της.

«Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ αλλά πιστεύω πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχεις πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις», τόνισε η Ζόζεφιν.

