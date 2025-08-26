Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνάντηση με την αδελφή του και η οριστική ρήξη με την οικογένειά του

Χωρισμένη στα… δύο είναι πλέον η οικογένεια Μαζωνάκη. Έντεκα μέρες μετά τις εικόνες που κατέγραψε με το κινητό του μέσα στο Δρομοκαΐτειο, έρχεται στο φως το πλήρες χρονικό της οριστικής ρήξης του τραγουδιστή με τις δύο αδελφές του και τους γονείς του. Δύο προσπάθειες που έγιναν για να γεφυρωθούν οι διαφορές κατέληξαν χωρίς αποτέλεσμα, οδηγώντας τις σχέσεις της οικογένειας σε αδιέξοδο.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με τις αδελφές και τους γονείς του άρχισαν να γίνονται ψυχρές και στη συνέχεια σταμάτησαν εντελώς. Η ένταση κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό ότι η Βάσω Μαζωνάκη μετέφερε εν αγνοία του το σπίτι στη Μύκονο, που κάποτε διαχειρίζονταν από κοινού, σε δική της εταιρείας, στην οποία ο καλλιτέχνης δεν είχε συμμετοχή. Από τότε, ο τραγουδιστής είχε δείξει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά.

Η τελευταία συνάντηση με την αδελφή του

Σύμφωνα με το LiveNews, η πρώτη κρίσιμη συνάντηση ήρθε τον περασμένο Μάρτιο. Ύστερα από μήνες, τα δύο αδέλφια βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Από τη μία πλευρά ο Γιώργος Μαζωνάκης συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, ενώ από την άλλη η Βάσω Μαζωνάκη εμφανίστηκε με τον σύντροφό της και τον δικό της νομικό εκπρόσωπο. Οι συζητήσεις για συμβιβασμό δεν είχαν αποτέλεσμα και η ατάκα του τραγουδιστή για «ραντεβού στα δικαστήρια» αποτύπωσε το κλίμα της συνάντησης. Από εκείνη τη στιγμή, οι δύο πλευρές άφησαν τις κινήσεις στα χέρια των δικηγόρων τους, που άρχισαν να προετοιμάζονται για τη δίκη.

Η έκρηξη του όταν τον επισκέφθηκαν οι γονείς του

Δεκαπέντε μέρες πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, οι γονείς του επισκέφθηκαν αιφνιδιαστικά το σπίτι του. Η συνάντηση δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ο τραγουδιστής εξοργίστηκε και ξέσπασε, με αποτέλεσμα οι γονείς του να φύγουν προβληματισμένοι. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, έκριναν τότε αναγκαίο να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του γιου τους σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να τον ενημερώσουν για τις προθέσεις τους.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο με τον Γιώργο δεν έχουμε καθόλου επαφές και σχέσεις. Δεν τον βλέπουμε καθόλου πια. Τις δυο τελευταίες φορές που τον είδαμε ήταν μια φορά τις τελευταίες ημέρες και πριν από κάποιους μήνες. Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνος, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Ο Γιώργος δεν βγαίνει από το σπίτι του. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να τον δει ψυχίατρος, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του, αλλά και για τρίτους. Πήγαμε στο σπίτι του για να τον δούμε και εκείνος άρχισε να φωνάζει και αναγκαστήκαμε να φύγουμε ενώ, στην αρχή, ήταν ήρεμος. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν απευθυνθούμε στον Εισαγγελέα. Ο κουμπάρος του που είναι γιατρός θα μπορούσε να σας πει περισσότερα. Γνωρίζονται από παλιότερα που ο Γιώργος ήταν ασθενής του και έπειτα ανέπτυξαν σχέσεις», ανέφερε η οικογένεια.

Η παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο

Στις 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο μονόκλινο δωμάτιο του Δρομοκαΐτειου. Σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, έδειχνε αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να δικαιωθεί. Σύμφωνα με τους γιατρούς, «δεν ήταν επικίνδυνος ούτε για τον εαυτό του ούτε για κάποιον άλλον». Ο τραγουδιστής ήταν διακριτικός και ομιλητικός με το προσωπικό, ακολούθησε το θεραπευτικό πρωτόκολλο και βγήκε για προαυλισμό λίγες φορές χωρίς να επιδιώξει συζητήσεις.

Μέσα από τον δικηγόρο του, έκανε λόγο για έναν «πόλεμο» που βρίσκεται σε εξέλιξη και μια μάχη που είναι αποφασισμένος να δώσει μέχρι τέλους, για να δει, όπως λέει, εκείνους που τον πλήγωσαν να μετανιώνουν. Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να το περιμένει, έπειτα από δύο άκαρπες συναντήσεις που επιβεβαίωσαν τις ξεκάθαρες προθέσεις του.