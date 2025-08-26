Αίγινα: «Πάνω από μία ώρα κάναμε ΚΑΡΠΑ» – Συγκλονίζει ο ναυαγοσώστης για την 79χρονη που πέθανε επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το Υπουργείο Υγείας για τον θάνατο ηλικιωμένης, που άφησε την τελευταία της πνοή περιμένοντας το ασθενοφόρο σε παραλία στην Αίγινα.

Αίγινα: 79χρονη κατέληξε στην παραλία Αγίας Μαρίνας – Οι καταγγελίες για έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου και η αναρτηση Γεωργιάδη

«Είχε περάσει σίγουρα πάνω από μια ώρα που κάναμε ΚΑΡΠΑ. Υπήρχαν λουόμενοι δίπλα μας που καλούσανε για βοήθεια στο Κέντρο Υγείας για ασθενοφόρο. Περιμέναμε αλλά δεν ήρθε κάτι», αναφέρει ο ναυαγοσώστης Κώστας Σαρδανης, που ανέσυρε τη γυναίκα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο ναυαγοσώστης περιγράφει στη συνέχεια τις προσπάθειες που έκανε για να τη σώσει.

«Είχε σφυγμό, οπότε με τη βοήθεια του άλλου παιδιού τη βάλαμε σε θέση ανάνηψης για να μπορέσουμε να της δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Έπειτα από περίπου 15 λεπτάκια η κυρία σταμάτησε να έχει σφυγμό. Στην πρώτη προσπάθεια ανέκτησε τον σφυγμό της. Λίγα λεπτά όμως αργότερα έπαθε κι άλλη ανακοπή. Της βάλαμε απινιδωτή, συνεχίζαμε να κάνουμε ΚΑΡΠΑ, αλλά τελικά η γυναίκα κατέληξε», είπε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , όλο αυτό το διάστημα λουόμενοι καλούσαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αλλά δεν υπήρχε οδηγός για να μεταφέρει την ασθενή. «Δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, καθώς δεν υπάρχει βάρδια», ήταν η απάντηση. Η γιατρός που εφημέρευε, καλούσε στο τηλέφωνο και τους τρεις οδηγούς, όμως κανείς δεν ανταποκρίθηκε για να βοηθήσει.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αίγινας, Ανδρέας Καψόπουλος, είπε: «Κανονική βάρδια δεν είχαμε. Είναι τρεις, συνήθως καλύπτουν, γιατί δεν απάντησαν θα το δείξει η ΕΔΕ».

«Μπορεί να μην υπήρχε βάρδια, αλλά ένας από τους τρεις οδηγούς θα έπρεπε να είναι on call, όπως λέγεται. Θα έπρεπε να είναι, δηλαδή, διαθέσιμος στην περίπτωση ανάγκης», είπε ο διευθυντής της 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε: «Εάν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Το υγειονομικό προσωπικό υποστηρίζει πως με τρεις οδηγούς δεν βγαίνουν οι βάρδιες του μήνα σε ένα νησί που είναι γεμάτο από τουρίστες.

