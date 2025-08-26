Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA – Λύγισε ψυχολογικά ο Ζαφείρης»

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, με νέες του δηλώσεις επιτέθηκε στον ΠΑΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Όπως τόνισε, ο παίκτης βρέθηκε σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί με την ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Έλληνα διεθνή μέσου, ολοκληρώνοντας μια από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του. Το κόστος έφτασε τα 12 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γιάροσλαβ Τβρντικ να δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση μέσω τοποθέτησής του σε podcast στη χώρα του. Εκεί, σημείωσε ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» προχώρησε σε επαφές με τον παίκτη χωρίς την άδεια της Σλάβια.

Ο πρόεδρος της τσέχικης ομάδας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο νεαρός μέσος δεν ζήτησε ο ίδιος τη μεταγραφή, αλλά λύγισε ψυχολογικά: «Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».