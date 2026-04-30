Champions League: Ατλέτικο – Άρσεναλ 1-1, άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

arsenal
Ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, αριστερά, αντιμετωπίζει τον Αντουάν Γκριεζμάν της Ατλέτικο Μαδρίτης κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του Champions League, μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Είχε δύο πέναλτι, αλλά όχι νικητή ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1 και να λύνουν τους διαφορές τους στον επαναληπτικό στο «Έμιρεϊτς».

Ισόπαλες με 1-1 έμειναν Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ, με την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Champions League να κρίνεται στο Λονδίνο. Ο Γιόκερες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έβαλε μπροστά την ομάδα στο 45′ αλλά ο Άλβαρες με τον ίδιο τρόπο έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς καταγράφηκε στο 8′ και άνηκε στην Άρσεναλ, με τον Μαντουέκε να κάνει την σέντρα και τον Χινκάπιε στο δεύτερο δοκάρι να πιάνει το σουτ στην κίνηση αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Οι “ροχιμπλάνκος” απάντησαν στις ευκαιρίες με τον Άλβαρες να κάνει το σουτ μετά από ατομική ενέργεια, αλλά ο Ράγια είχε απάντηση.

Στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες είχαν από μια ευκαιρία με τον Άλβαρες να κάνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε άουτ στο 29′, ενώ εκτός κατέληξε και η προσπάθεια του Μαντουέκε να νικήσει τον Όμπλακ με ένα σουτ από μακρινή απόσταση ένα λεπτό αργότερα.

Για να φτάσουμε λίγο πριν την ανάπαυλα και πιο συγκεκριμένα στο 42′ με τον Μάκελι να δείχνει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χάντσκο στον Γιόκερες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σουηδός που δεν λάθεψε και με δυνατό σουτ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του κάνοντας το 1-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Ατλέτικο να χάνει τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Λούκμαν να φεύγει από τα αριστερά, ο Νιγηριανός έκανε το σουτ, ο Ράγια έδιωξε, σε ένα σημείο όμως που ήταν ο Γκριεζμάν με τον Γάλλο να κάνει το πλασέ αλλά η μπάλα βρήκε στα σώματα και πέρασε εκτός.

Το γκολ όμως δεν άργησε να έρθει για τους γηπεδούχους, με τον Γιορέντε να κάνει το σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Γουάιτ, με τον Μάκελι να δείχνει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Άλβαρες που δεν λάθεψε φέρνοντας το ημιτελικό σε ισορροπία (1-1) στο 56ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα έφτασαν μια ανάσα από την ολική ανατροπή δέκα λεπτά αργότερα με τον Γκριεζμάν να κάνει το γυριστό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Το κρεσέντο χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε για τους Ισπανούς, με τον Λούκμαν να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Ράγια, αλλά ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ μπλόκαρε.

Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

ΓΚΟΛ: 45′ Γιόκερες ΠΕΝ / 56′ Άλβαρες ΠΕΝ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
ΚΟΚΚΙΝΕΣ:
ΔΟΚΑΡΙ: 66′ Ράγια

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε (46′ Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο, Λούκμαν, Άλβαρες, Γκριεζμάν

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Θουμπιμέντι, Ράις, Έντεγκααρντ (58′ Έζε), Μαρτινέλι (68′ Τροσάρ), Μαντουέκε (68′ Σάκα), Γκιόκερες (68′ Χεσούς)

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των ημιτελικών του Champions League:

Τρίτη 28/04

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4

Τετάρτη 29/04

  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Οι Γερμανοί «κόβουν» το ΙΧ λόγω των τιμών των καυσίμων

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
01:36 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Παντελής Μπούτσκος: «Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι», όμως «η νέα εποχή ξεκινάει με παρουσία σε τελικό»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ σε δηλώσεις του μετά την ήττα της ομάδας του στο Μπιλμπάο, στον δεύτερο ...
00:48 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Euroleague: Προβάδισμα 1-0 για την Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε 86-82 την Χάποελ Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 86-82 και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ...
23:27 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Europe Cup: Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74 – Όνειρο ήταν το τρόπαιο και… πάει

Άδοξο φινάλε της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το πρ...
01:57 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας» – 3 τραυματίες από το ματς

«Πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο τα συναισθήματά μας», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς