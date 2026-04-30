Hράκλειο: Εργατικό ατύχημα στα Μάλια – Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος

Συναγερμός σήμανε στα Μάλια της Κρήτης, όταν ένας εργαζόμενος σε ξενοδοχείο αισθάνθηκε αδιαθεσία, κατέρρευσε και έπεσε μέσα σε άδεια πισίνα βάθους 2,5 μέτρων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ. Πρώτο έφτασε όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Χερσονήσου, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του εργαζόμενου από τον χώρο της πισίνας.

Στη συνέχεια, οι πυροσβέστες παρέδωσαν τον άνδρα στους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.