Μύγες και σφήκες: Πώς να αποτρέψετε την είσοδό τους στο σπίτι σας τοποθετώντας 1 φυσικό υλικό κοντά σε παράθυρα και πόρτες

Σταματίνα Στίνη

timeout

Μύγες και σφήκες: Πώς να αποτρέψετε την είσοδό τους στο σπίτι σας τοποθετώντας 1 φυσικό υλικό κοντά σε παράθυρα και πόρτες
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο ζεστός καιρός φέρνει μαζί του και ανεπιθύμητους επισκέπτες: τις σφήκες και τις μύγες. Εάν θέλετε να απολαύσετε τις ηλιόλουστες ημέρες, χωρίς να σας ενοχλούν τα έντομα, υπάρχει ένα απλό και οικονομικό κόλπο που μπορεί να βοηθήσει. Μάθετε πώς ένα φυσικό υλικό μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σας ενάντια στα ενοχλητικά έντομα.

Μύγες: Το απλό κόλπο για να τις κρατήσετε μακριά από το σπίτι με 1 συστατικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Χρησιμοποιήστε ένα φυσικό απωθητικό

Σύμφωνα με ειδικούς, οι φέτες λεμονιού ή το ξύδι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Απλά κόψτε ένα λεμόνι ή τοποθετήστε ένα μπολ με ξύδι κοντά στις εισόδους του σπιτιού σας. Η έντονη μυρωδιά τους αποπροσανατολίζει τις σφήκες και τις οδηγεί αλλού.

Περιορίστε την πρόσβαση στο νερό

Σε ζεστές συνθήκες, οι σφήκες διψούν και αναζητούν σκιά και υγρασία. Για τον λόγο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να καθαρίζετε άμεσα κάθε διαρροή. Επιπλέον, αποφύγετε να αφήνετε μπολ με νερό για κατοικίδια ή βρεγμένα ρούχα κοντά σε ανοιχτά παράθυρα, καθώς αυτά προσελκύουν τα έντομα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Σφήκες: Η φυσική λύση για να τις κρατήσετε μακριά από το σπίτι σας – «Απεχθάνονται αυτή τη μυρωδιά»

Καλύψτε τις γλυκές ουσίες

Οι μύγες και οι σφήκες έλκονται από τις γλυκές ουσίες. Για να αποτρέψετε την έρευνά τους στο σπίτι σας, φροντίστε να καλύπτετε τα φρούτα, να αποθηκεύετε αρτοσκευάσματα και ζαχαρωτά σε σφραγισμένα δοχεία και να διατηρείτε τους κάδους απορριμμάτων κλειστούς. Συνιστάται επίσης να ξεπλένετε τα βάζα και μπουκάλια που περιέχουν ζάχαρη, πριν τα τοποθετήσετε στον κάδο ανακύκλωσης.

Η Nancy Emery, ειδικός καθαρισμού στην Tap Warehouse, αναφέρει: «Μια ακατάστατη κουζίνα το καλοκαίρι δυστυχώς θα αποτελέσει πόλο έλξης για ενοχλητικά έντομα όπως οι σφήκες και οι μύγες. Οι σφήκες συγκεκριμένα μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια και άλλα παθογόνα από διάφορες πηγές, όπως σκουπίδια, περιττώματα ζώων και πτώματα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μεταφέρουν στο φαγητό σας».

Η Nancy συμβουλεύει: «Ο τακτικός καθαρισμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε την υγιεινή της κουζίνας σας και να περιορίσετε την εξάπλωση βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών – και να απομακρύνετε κάθε ενοχλητικό έντομο. Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ότι κάθε διαρροή ή πιτσίλισμα καθαρίζεται αμέσως, και καθαρίζετε τακτικά το καπάκι των κάδων σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν παραμένουν αθέατα βακτήρια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας 

ΔΥΠΑ: Ένταξη μελών στο Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα...

Σύμβουλος ραντεβού: Αυτή είναι η «μαγική» λέξη που αποκαλύπτει αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το οριγκάμι στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:03 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν βαθιά ενσυναίσθηση

Βαθιά, με σεβασμό και με ενσυναίσθηση, οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι δύσκολο να περάσουν απαρατ...
19:03 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Κηπουρική: Επαγγελματίες αποκαλύπτουν το Νο1 πράγμα που κάνουν στον κήπο τους πριν μπει το φθινόπωρο – «Είναι εξαιρετικά απλό»

Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, η προετοιμασία του κήπου σας για το φθινόπωρο είναι α...
17:12 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Όταν κοιτάζεις παλιές φωτογραφίες της Αθήνας καταλαβαίνεις πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα. Μιλ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο