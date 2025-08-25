Αίγινα: 79χρονη κατέληξε στην παραλία Αγίας Μαρίνας – Οι καταγγελίες για έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου και η αναρτηση Γεωργιάδη

Τραγική κατάληξη είχε η διάσωση μιας 79χρονης γυναίκας το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί εγκαίρως σε ιατρική μονάδα, λόγω έλλειψης διαθέσιμου οδηγού ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και έλαβε επί τόπου πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και ιδιώτη γιατρό που βρισκόταν στην περιοχή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Tvxs.gr, λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν επανειλημμένως το Κέντρο Υγείας Αίγινας, το οποίο δήλωσε αδυναμία αποστολής ασθενοφόρου λόγω έλλειψης διαθέσιμου οδηγού. Ανάλογες εκκλήσεις έγιναν και προς το Λιμενικό Σώμα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Η απόσταση μεταξύ της παραλίας της Αγίας Μαρίνας και του Κέντρου Υγείας είναι περίπου 20-25 λεπτά.

Η γυναίκα τελικά μεταφέρθηκε από το σημείο μέσω ιδιωτικού γραφείου τελετών, ενώ για το περιστατικό διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Υγείας παρέθεσε την επίσημη ενημέρωση από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία αναφέρεται: «Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερεύουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Αν και η άτυχη συνάνθρωπός μας ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας είναι να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή τη μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».