Σοκ στην Μεσαρά: Φαρμακοποιός έδωσε σε γονείς σιρόπι για παιδιά που είχε λήξει το 2021

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

σιρόπι, παιδι
πηγή: freepik.com

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στη Μεσαρά, όταν φαρμακοποιός έδωσε ληγμένο σιρόπι για παιδιά σε γονείς.

Σύμφωνα με το ekriti.gr,  μια οικογένεια επέλεξε να μείνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Μεσαρά. Το ευχάριστο κλίμα άλλαξε όταν το παιδάκι τους, ηλικίας μόλις 6 μηνών, ανέβασε πυρετό.

Οι γονείς του αναζήτησαν αμέσως φαρμακείο ώστε να του χορηγήσουν αντιπυρετικό σιρόπι. Οι ίδιοι βρήκαν φαρμακείο, αγόρασαν το φάρμακο και συνέχισαν τις διακοπές τους, χωρίς να παρατηρήσουν την ημερομηνία λήξης του σιροπιού που τους έδωσε ο φαρμακοποιού.

Όπως διαπίστωσαν κατά την επιστροφή τους στο Ηράκλειο, το σιρόπι είχε λήξει τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το σοβαρό αυτό συμβάν, δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό στους καταναλωτές αναφορικά με το πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι από τους υπαλλήλους γύρω από τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Τσιάρας: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους παραγωγούς

Μία παράξενη συνήθεια των ανδρών στο ντους μπερδεύει τις γυναίκες – «Γιατί το κάνουν αυτό»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:55 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Σκύδρα: 76χρονος ομολόγησε την δολοφονία συγχωριανού του – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε 700 μέτρα και τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία

Στην σύλληψη ενός 76χρονου στην Σκύδρα για την δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του, τα ίχνη του...
20:41 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κρήτη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. «βετεράνος» της ρωσικής μαφίας

Ένας άνδρας που συνελήφθη για 2η φορά μέσα σε περίπου δέκα ημέρες στην Κρήτη, αποδείχθηκε ότι ...
20:25 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Τουρκική μαφία: Προφυλακίστηκαν οι 5 συλληφθέντες – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούντα...
20:17 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αίγινα: 79χρονη κατέληξε στην παραλία Αγίας Μαρίνας – Οι καταγγελίες για έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου και η αναρτηση Γεωργιάδη

Τραγική κατάληξη είχε η διάσωση μιας 79χρονης γυναίκας το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο