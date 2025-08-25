Σοκ στην Μεσαρά: Φαρμακοποιός έδωσε σε γονείς σιρόπι για παιδιά που είχε λήξει το 2021

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στη Μεσαρά, όταν φαρμακοποιός έδωσε ληγμένο σιρόπι για παιδιά σε γονείς.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, μια οικογένεια επέλεξε να μείνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Μεσαρά. Το ευχάριστο κλίμα άλλαξε όταν το παιδάκι τους, ηλικίας μόλις 6 μηνών, ανέβασε πυρετό.

Οι γονείς του αναζήτησαν αμέσως φαρμακείο ώστε να του χορηγήσουν αντιπυρετικό σιρόπι. Οι ίδιοι βρήκαν φαρμακείο, αγόρασαν το φάρμακο και συνέχισαν τις διακοπές τους, χωρίς να παρατηρήσουν την ημερομηνία λήξης του σιροπιού που τους έδωσε ο φαρμακοποιού.

Όπως διαπίστωσαν κατά την επιστροφή τους στο Ηράκλειο, το σιρόπι είχε λήξει τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το σοβαρό αυτό συμβάν, δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό στους καταναλωτές αναφορικά με το πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι από τους υπαλλήλους γύρω από τα φαρμακευτικά σκευάσματα.