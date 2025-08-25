Τραμπ: Ο Πούτιν δεν επιθυμεί συνάντηση με τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και ανέφερε ότι ο λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι οτι «δεν τον συμπαθεί».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τις τελευταίες ημέρες και ότι πιστεύει ότι η αντιπάθεια του Ρώσου προέδρου για τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι που καθυστερεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. “Δεν τον συμπαθεί”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο. “Έχω ανθρώπους που δεν μου αρέσουν, δεν μου αρέσει να συναντιέμαι μαζί τους”.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν έχει μιλήσει με τον Πούτιν από την περασμένη Δευτέρα, όταν του τηλεφώνησε μετά από συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, για να του προτείνει μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους και δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη καμία σύνοδος κορυφής.

Journalist: Why do you think President Putin doesn’t want to meet with President Zelensky? Trump: Because he doesn’t like him. He doesn’t like him. He doesn’t like the guy. I have people I don’t like. I don’t like meeting with them. So how do you make them meet? They really… https://t.co/0wYo2qzLfK pic.twitter.com/fXIr5TbIFI — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε αμέσως λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε σχετικά με την τελευταία συνομιλία που είπε ο Τραμπ ότι είχε με τον Πούτιν. “Κάθε συζήτηση που κάνω μαζί του είναι μια καλή συζήτηση. Και τότε, δυστυχώς, μια βόμβα ρίπτεται στο Κίεβο ή κάπου αλλού, και τότε θυμώνω πολύ γι’ αυτό”, δήλωσε ο Τραμπ.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι “θα τελειώσουμε τον πόλεμο”. Είπε ότι μίλησε επίσης με τον Πούτιν για άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των πυρηνικών όπλων. “Θα θέλαμε να αποπυρηνικοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ισχύς και μιλήσαμε και γι’ αυτό. Αυτό είναι ένα μέρος του, αλλά πρέπει να τελειώσουμε με τον πόλεμο”, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να παρουσιάσει τις εγγυήσεις ασφαλείας που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους “τις επόμενες ημέρες”. “Επί του παρόντος, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται πάνω στην αρχιτεκτονική τους”, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.