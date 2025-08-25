Τραμπ: Ο Πούτιν δεν επιθυμεί συνάντηση με τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραμπ Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και ανέφερε ότι ο λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι οτι «δεν τον συμπαθεί».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τις τελευταίες ημέρες και ότι πιστεύει ότι η αντιπάθεια του Ρώσου προέδρου για τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι που καθυστερεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. “Δεν τον συμπαθεί”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο. “Έχω ανθρώπους που δεν μου αρέσουν, δεν μου αρέσει να συναντιέμαι μαζί τους”.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν έχει μιλήσει με τον Πούτιν από την περασμένη Δευτέρα, όταν του τηλεφώνησε μετά από συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, για να του προτείνει μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους και δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη καμία σύνοδος κορυφής.

 

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε αμέσως λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε σχετικά με την τελευταία συνομιλία που είπε ο Τραμπ ότι είχε με τον Πούτιν.  “Κάθε συζήτηση που κάνω μαζί του είναι μια καλή συζήτηση. Και τότε, δυστυχώς, μια βόμβα ρίπτεται στο Κίεβο ή κάπου αλλού, και τότε θυμώνω πολύ γι’ αυτό”, δήλωσε ο Τραμπ.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι “θα τελειώσουμε τον πόλεμο”. Είπε ότι μίλησε επίσης με τον Πούτιν για άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των πυρηνικών όπλων. “Θα θέλαμε να αποπυρηνικοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ισχύς και μιλήσαμε και γι’ αυτό. Αυτό είναι ένα μέρος του, αλλά πρέπει να τελειώσουμε με τον πόλεμο”, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να παρουσιάσει τις εγγυήσεις ασφαλείας που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους “τις επόμενες ημέρες”.  “Επί του παρόντος, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται πάνω στην αρχιτεκτονική τους”, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Τσιάρας: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους παραγωγούς

Μία παράξενη συνήθεια των ανδρών στο ντους μπερδεύει τις γυναίκες – «Γιατί το κάνουν αυτό»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό δεν μιλάει με την μητέρα της μετά την δίκη που συντάραξε την χώρα και τον κόσμο – «Δεν είναι είδωλο, όχι για μένα»

Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολίν-Νταριάν Πελικό, στην Γαλλία, αποκάλυψε ότι δεν μιλάει πλέον μ...
19:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γάζα: Παρά την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου από την Χαμάς, το Ισραήλ δεν απαντά – Τι κερδίζει ο Νετανιάχου

Σχεδόν μία εβδομάδα αφότου η Χαμάς αποδέχθηκε την τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γ...
16:32 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γάζα: Παραδέχτηκε το Ισραήλ το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ – Στους 20 οι νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι διενήργησε, σήμερα, Δευτέρα, επίθεση στην περιοχή του νοσ...
16:12 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Τρολάρισμα χωρίς έλεος για τον τηλεοπτικό «Σούπερμαν» που κατάχθηκε στην ICE – Βίντεο από δοκιμασίες εκπαίδευσης ξεσήκωσαν ειρωνικά σχόλια

Ο Ντιν Κέιν, ο ηθοποιός που έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90 ενσαρκώνοντας τον τηλεοπτικό Σο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο