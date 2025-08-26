Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Η διακοπή θα ισχύει στο τμήμα μεταξύ της εισόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά και της εισόδου της Μαρίνας Αγίου Κοσμά και θα γίνεται εναλλάξ ανά λωρίδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κάθε φορά από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην κίνηση.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώσουν ταχύτητα κατά τη διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία και να ακολουθούν πιστά τη σήμανση που θα υπάρχει στο οδικό δίκτυο.