Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε αφού Ρώσοι τον πέταξαν σε λάκκο με κομμένο λαιμό – Σερνόταν για 5 μέρες αιμόφυρτος, συγκλονιστικές περιγραφές

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Ουκρανία, με πρωταγωνιστή έναν 33χρονο στρατιώτη της Εθνοφρουράς, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει παρά το γεγονός ότι Ρώσοι στρατιώτες του έκοψαν τον λαιμό και τον πέταξαν σε έναν λάκκο θεωρώντας τον νεκρό.

Σύμφωνα με το Suspilne, ο Βλάντισλαβ, όπως ονομάζεται ο στρατιώτης, κατάφερε να σκαρφαλώσει έξω από τον λάκκο και πέρασε πέντε ημέρες έρποντας μέχρι να φτάσει σε ουκρανικό έδαφος.

Ένα βήμα πριν τον θάνατο

Στις 17 Αυγούστου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει τεράστια ποσότητα αίματος και με τις πληγές του να έχουν αρχίσει να μολύνονται.

Το ιατρικό προσωπικό τονίζει ότι πρώτη φορά αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους τραύματα, τα τελευταία τουλάχιστον έντεκα χρόνια.

«Όταν κόβεται ο λαιμός κάποιου και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες», δήλωσε ο Σέρχιι Ριζένκο, ο επικεφαλής γιατρός του νοσοκομείου. «Κρατήθηκε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι ήταν βέβαιος μέχρι το τέλος ότι όλα θα πάνε καλά».

Το χρονικό

Ο Βλάντισλαβ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να μιλήσει. Ωστόσο, έχει καταγράψει την ιστορία της επιβίωσής του σε ημερολόγιο.

Όπως περιέγραψε, η ταξιαρχία του έχασε πριν από μερικές εβδομάδες τον έλεγχο μιας θέσης κοντά στο Ποκρόβσκ. Την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει τους συντρόφους του, συνελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ο ρωσικός στρατός «έβγαζε τα μάτια, έκοβε τα χείλη, αφαιρούσε τα γεννητικά όργανα, τα αυτιά και τις μύτες» των πρώτων Ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν.

Ο 33χρονος ήταν ο τελευταίος από οκτώ Ουκρανούς στρατιώτες που οι Ρώσοι πέταξαν στον λάκκο, πιστεύοντας ότι όλοι είχαν πεθάνει.

Η σύζυγός του, Βικτόρια, αποκάλυψε ότι αφού πετάχτηκε στον λάκκο, ο Βλάντισλαβ κατάφερε να κόψει τα δεμένα του χέρια με ένα κομμάτι γυαλί από σπασμένο μπουκάλι.

Έπειτα έδεσε ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από την πληγή στον λαιμό του και άρχισε να σέρνεται για μέρες μέχρι να εντοπιστεί από ουκρανικά στρατεύματα.

Θέλει να επιστρέψει στο μέτωπο

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου, δήλωσε ότι οι γιατροί πραγματοποίησαν ήδη χειρουργική επέμβαση και θα συνεχίσουν τις επεμβάσεις αποκατάστασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ικανότητά του να μιλά και να αναπνέει ανεξάρτητα.

Σήμερα, ο Βλάντισλαβ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και συνεχίζει να επικοινωνεί μέσω γραπτών σημειωμάτων.

Οι συγγενείς του λένε ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, σκέφτεται να επιστρέψει στο μέτωπο μόλις του το επιτρέψει η υγεία του. Προς το παρόν, η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να ξανασμίξει με την 4χρονη κόρη του.

Με πληροφορίες από: Kyiv Indepedent, United24 Media