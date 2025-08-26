Politico: Η ΕΕ ξεμένει από «όπλα» κατά του Πούτιν και στρέφει τις ελπίδες της στον Τραμπ – Τα «γερά χαρτιά» που έχει η Ουάσινγκτον

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα περισσότερα από τα «όπλα» της απέναντι στη ρωσική οικονομία και πλέον στρέφει τις ελπίδες της στην Ουάσινγκτον και στις κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Politico, οι Βρυξέλλες αναζητούν νέους τρόπους πίεσης προς το Κρεμλίνο, ωστόσο οι πραγματικά πιο επώδυνες επιλογές βρίσκονται στα χέρια της Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας, η ΕΕ επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για να περιορίσει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας. Ωστόσο, αφού έχει ήδη δεσμευθεί να τερματίσει σταδιακά τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ουάσινγκτον –και όχι οι Βρυξέλλες– είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να «σφίξει τη θηλιά» γύρω από τον «λαιμό» του Κρεμλίνου.

Τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας για να περιγράψουν κλειστές συζητήσεις, ανέφεραν πως ο 19ος γύρος κυρώσεων που αναμένεται να παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα δεν θα περιλαμβάνει μεγάλους νέους περιορισμούς στις πωλήσεις ενέργειας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν.

Αντίθετα, θα στοχεύει τα πλοία της λεγόμενης «σκιώδους αρμάδας» και τις εταιρείες που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τους ισχύοντες κανόνες.

Απαραίτητες οι κυρώσεις των ΗΠΑ

Οι πιο οδυνηρές συνέπειες για τη Ρωσία θα προέρχονταν από δευτερογενείς κυρώσεις –δηλαδή μέτρα που θα πλήξουν εταιρείες ή χώρες που συναλλάσσονται με τη Μόσχα– αλλά τέτοιες κυρώσεις μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν ουσιαστικά.

Σύμφωνα με το Politico, πολλοί παρατηρητές υποστηρίζουν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεργάστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα μόνο αφότου η Ουάσινγκτον επέβαλε υψηλούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Το επόμενο βήμα, σημειώνει το Politico, θα ήταν η κλιμάκωση αντίστοιχων κυρώσεων ώστε να πληγεί το ζωτικής σημασίας εμπόριο της Μόσχας με την Κίνα. Ο ίδιος ο Τραμπ άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα μάθουμε προς τα πού θα πάει το πράγμα. Και θα πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενος», είπε την Παρασκευή, απειλώντας με «μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς ή και τα δύο» αν η Μόσχα δεν συμμορφωθεί.

Τα περιορισμένα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το Politico, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν τον Ιούνιο μείωση του ανώτατου πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, απαγόρευση καυσίμων που παράγονται από το ρωσικό αργό πετρέλαιο, καθώς και μαύρη λίστα για εταιρείες που συνδέονται με τους αγωγούς Nord Stream.

Σε συνδυασμό με τον νέο οδικό χάρτη για τον τερματισμό όλων των ενεργειακών εισαγωγών από τη Ρωσία, αυτά αφήνουν πλέον στην Ένωση περιορισμένα εργαλεία.

«Δεν περιμένουμε να υπάρχει πολύς χώρος για ουσιαστικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ», δήλωσε ο Ατζέι Πάρμαρ, επικεφαλής αναλυτής της αγοράς αργού στην ICIS.

«Το τελευταίο πακέτο ήταν σημαντικό για το ρωσικό πετρέλαιο και πιστεύουμε ότι πλέον υπάρχει μικρό περιθώριο για περαιτέρω κυρώσεις».

Η Μαρία Σαγκίνα, ειδικός στις κυρώσεις στο International Institute for Strategic Studies, τόνισε ότι αν και η ρωσική οικονομία δείχνει «επιφανειακά ανθεκτική», στην πραγματικότητα «τρέμει υπό την πίεση της Δύσης».

Όπως είπε, «οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, η στασιμότητα στον στρατιωτικο-βιομηχανικό τομέα, η επερχόμενη τραπεζική κρίση και οι συνεχώς αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες βάζουν τη ρωσική οικονομία σε πορεία ύφεσης. Οι κυρώσεις στη ρωσική σκιώδη αρμάδα είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες».

Ο ρόλος των δευτερογενών κυρώσεων

Για τις πιθανές αμερικανικές δευτερογενείς κυρώσεις, η Σαγκίνα εξήγησε: «Θα επιδείνωναν δραματικά τα υπάρχοντα προβλήματα της ρωσικής οικονομίας. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν λαμβάνει στα σοβαρά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ και πιστεύει ότι μπορεί προς το παρόν να αντέξει την καταιγίδα».

Όπως σημειώνει το Politico, εξετάζονται και άλλα μέτρα για τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Ρωσίας, όπως η απαγόρευση των διπλωματών της να κινούνται ελεύθερα στη ζώνη Σένγκεν.

Οι υποστηρικτές της πρότασης υπογραμμίζουν ότι αυτή η ελευθερία δυσχεραίνει την παρακολούθηση πρακτόρων που μπορεί να σχεδιάζουν εχθρικές ενέργειες μακριά από τη χώρα που τους εξέδωσε βίζα.

«Όπως ο Κάτων ο Πρεσβύτερος [Μάρκος Πόρκιος] επαναλάμβανε συνεχώς ότι η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί, έτσι κι εγώ θα συνεχίσω να προτείνω τον τερματισμό της ελεύθερης μετακίνησης των Ρώσων διπλωματών στη Σένγκεν», δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών, Γιαν Λιπάβσκι, στο Politico.

«Είναι ένα περιττό πλεονέκτημα που δίνουμε στο ρωσικό καθεστώς και το καταχράται για να διευκολύνει το σαμποτάζ» στις διαπραγματεύσεις.

Νέα σύνοδος και ουκρανικά πλήγματα

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα σε άτυπη σύνοδο, όπου έχει προγραμματιστεί συζήτηση με την Ύπατη Εκπρόσωπο, Κάγια Κάλας, για το πώς θα ενισχυθούν οι οικονομικοί περιορισμοί στη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία πραγματοποιεί πιο απτά πλήγματα στην καρδιά των εσόδων του Κρεμλίνου, χτυπώντας διυλιστήρια σε όλη τη ρωσική επικράτεια και βυθίζοντας την κύρια πηγή κρατικών πόρων σε κρίση.

Το Σαββατοκύριακο, drones έπληξαν εργοστάσιο άντλησης πετρελαίου στον αγωγό Druzhba, διακόπτοντας τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου προς τις φιλικές προς το Κρεμλίνο χώρες Ουγγαρία και Σλοβακία.

Η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα απηύθυναν επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας παρέμβαση για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Politico, οι Βρυξέλλες έκαναν σαφές ότι δεν σκοπεύουν να αναμιχθούν.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η αναστολή δεν επηρεάζει την ασφάλεια του εφοδιασμού, που ήταν πάντα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Eva Hrnčířová.

Παρά την πάγια αντίθεση Σλοβακίας και Ουγγαρίας στην επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι θα ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις ώστε να διασφαλιστεί η ομόφωνη έγκριση του 19ου πακέτου.