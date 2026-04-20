Κίεβο: Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί μετά τη φονική επίθεση με έξι νεκρούς

Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν το σημείο όπου σημειώθηκαν το Σάββατο οι πυροβολισμοί σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στην επίθεση, ένας 58χρονος σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δέκα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τη συμπεριφορά των δύο ένστολων.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο φέρεται να δείχνει αστυνομικούς να στέκονται κοντά σε ένα άτομο που κείτονταν στο έδαφος και στη συνέχεια να τρέπονται σε φυγή, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν, αφήνοντάς το μόνο του. Το υλικό προκάλεσε έντονη οργή στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι ντροπή για ολόκληρο το σύστημα. Έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στο Telegram την Κυριακή.

Ο Κλιμένκο, ωστόσο, κάλεσε τους πολίτες «να μην γενικεύουν», τονίζοντας την «ταχεία και επαγγελματική» αντίδραση των άλλων αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στην καθημερινή ομιλία του ότι θα υπάρξει «πλήρης επανεξέταση των ενεργειών των αστυνομικών». Παράλληλα, η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη στάση τους.

Τα κίνητρα του υπόπτου για αυτή τη σπάνια ένοπλη επίθεση στην Ουκρανία παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο, για το οποίο είχε νόμιμη άδεια.

«Η ψυχική υγεία του δράστη ήταν σαφώς ασταθής. Ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε τα ιατρικά πιστοποιητικά για να επεκτείνει το δικαίωμά του στην κατοχή πυροβόλου όπλου πρέπει να εξεταστεί. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας Ιβάν Βιχόφσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος είχε υπηρετήσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πριν συνταξιοδοτηθεί το 2005 και στη συνέχεια έζησε στη Ρωσία μέχρι το 2017. Όπως ανέφερε, οι Αρχές εξέτασαν και τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελέγξαμε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Οι απόψεις που εκφράζει εκεί είναι αρνητικές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε φιλοουκρανική θέση», δήλωσε ο Βιχόφσκι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, οκτώ τραυματίες παρέμεναν νοσηλευόμενοι έως την Κυριακή, ενώ ένας από αυτούς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Έτσι, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, με τις Αρχές να ερευνούν τόσο τη στάση των αστυνομικών όσο και το προφίλ και τα κίνητρα του δράστη.