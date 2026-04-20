Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Προφίλ σε site συνοδών διατηρούσε ο 23χρονος

Νέα στοιχεία προσθέτει η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ενώ η οικογένειά της εκφράζει την πεποίθηση ότι πίσω από τα τραγικά γεγονότα ενδέχεται να κρύβεται σχέδιο εκμετάλλευσης. Οι ερευνητικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα, τα ηλεκτρονικά ίχνη και κάθε διαθέσιμο ψηφιακό δεδομένο, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Star, τα ψηφιακά ευρήματα αποκτούν πλέον κομβικό ρόλο στην έρευνα. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο έχει μπει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο, το οποίο αφορά τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς, έναν από τους τρεις συλληφθέντες που έχει ήδη προφυλακιστεί.

Το προφίλ του 23χρονου και οι πρώτες καταθέσεις

Ο 23χρονος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία, να διατηρούσε επί χρόνια προφίλ σε site συνοδών, με φωτογραφίες, το τηλέφωνό του και ψευδώνυμο, ενώ παρουσιαζόταν ως αλλοδαπός. Το ερώτημα που εξετάζεται είναι αν η Μυρτώ γνώριζε αυτή τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της σύντομης γνωριμίας τους, η οποία φέρεται να διήρκεσε περίπου ενάμιση μήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος άνθρωπος είχε παρουσιαστεί στη Μυρτώ ως άστεγος. Ο 23χρονος φέρεται ακόμη να κατέθεσε στις Αρχές ότι το επίμαχο βράδυ πραγματοποιούνταν βιντεοκλήσεις επί πληρωμή μέσα στο δωμάτιο 10. Στο ίδιο δωμάτιο βρέθηκε και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει στις Αρχές, μετέφερε τα ναρκωτικά στον χώρο όπου βρισκόταν η 19χρονη.

Η έρευνα στρέφεται πλέον και στο γιατί η Μυρτώ προμηθεύτηκε ναρκωτικές ουσίες, αλλά και στο αν εκείνη είχε πλήρη συναίσθηση της κατάστασης. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η 19χρονη είχε επίγνωση του χώρου όπου βρισκόταν και των όσων συνέβαιναν γύρω της ή αν κάποιοι επιδίωξαν να την αποκόψουν από την πραγματικότητα.

Το δωμάτιο 10 και το κινητό της 19χρονης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ποιος πραγματοποίησε τις βιντεοκλήσεις το μοιραίο βράδυ. Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά, ότι εκείνη τα πλήρωσε και ότι η ίδια έκανε βιντεοκλήση με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το κινητό της 19χρονης να χρησιμοποιήθηκε από άλλο πρόσωπο εκείνη τη νύχτα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στο δωμάτιο 10 βρίσκονταν δύο άνδρες, ο 26χρονος με το ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών και ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος φέρεται να είχε συστήσει στη 19χρονη τον 66χρονο άνδρα. Οι ερευνητές εξετάζουν αν ο 66χρονος ήταν ο μόνος που συμμετείχε σε επικοινωνία με τη Μυρτώ ή αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα στην άλλη άκρη των κλήσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το Airbnb στο Αργοστόλι, όπου η άτυχη κοπέλα πέρασε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τον χώρο, αλλά και τις κινήσεις των εμπλεκομένων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει δύο δωμάτια και πέντε πρόσωπα, δηλαδή τέσσερις άνδρες και ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Ο 66χρονος, τα χρήματα μέσω IRIS και οι αντιφατικοί ισχυρισμοί

Κεντρικός παραμένει και ο ρόλος του 66χρονου από την Πρέβεζα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο άνδρας συνομιλούσε με τη Μυρτώ στο κινητό της και της έστειλε μέσω IRIS το ποσό των 220 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος του 23χρονου υποστηρίζει ότι η 19χρονη γνώριζε καλά τον 66χρονο, παρά το γεγονός ότι εκείνος φέρεται να υποστηρίζει πως την είδε για πρώτη φορά τη μοιραία νύχτα.

Μάλιστα, η γνωριμία του 66χρονου με τη Μυρτώ φέρεται να έγινε μέσω του 23χρονου φίλου της. «Αυτός ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Μέσω του (εντολέα μου) γνωρίστηκε η Μυρτώ και, από ό,τι μου είπε ο (εντολέας μου), είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές. Στέλνανε όλες τις φάσεις που γίνονταν μέσα στο δωμάτιο σε αυτόν. Εσείς νομίζετε ότι πήγε από αγάπη ή από σεβασμό και πήγε και παραδόθηκε; Πήγε για να καλύψει τα αδικαιολόγητα. Εσείς στέλνετε λεφτά σε κάποιον που δεν γνωρίζετε;» αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν υπολογιστές, βίντεο από την επίμαχη περιοχή και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, με το κινητό της Μυρτούς να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το βασικό ερώτημα είναι αν το άτυχο κορίτσι είχε πλήρη συναίσθηση όσων διαδραματίζονταν, σε ποια κατάσταση την έβλεπε ο 66χρονος και αν η κλήση έγινε πράγματι από την ίδια ή από άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε τη συσκευή της.

Η θέση της οικογένειας και το στικάκι USB

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η θέση της οικογένειας. «Όταν μιλάς με ένα κινητό δεν σημαίνει ότι μιλάς με τον ιδιοκτήτη του τηλεφώνου· μπορεί εκείνη την ώρα να ήταν κάποιος άλλος χρήστης. Το κορίτσι μας δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες. Αποκλείεται το κορίτσι με τη βούλησή του να βρισκόταν στο δωμάτιο και να έκανε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο», λέει ο κ. Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς.

Ανάμεσα στα κρίσιμα ευρήματα που εξετάζουν οι ανακριτικές Αρχές βρίσκεται και ένα στικάκι USB, το οποίο παρέδωσε στην ανακρίτρια ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς. Το περιεχόμενό του αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να φωτίσει περαιτέρω την υπόθεση.

Η οικογένεια της 19χρονης εκτιμά ότι πίσω από την υπόθεση ενδέχεται να υπάρχει κύκλωμα, ενώ ζητά να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Στο πλευρό της βρίσκεται και η τοπική κοινωνία, η οποία αντέδρασε έντονα και βγήκε στους δρόμους κατά των ναρκωτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Καλλιακμάνης είχε δηλώσει στο Star πως υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από το ενδεχόμενο να υπήρχε σκοπός εκμετάλλευσης της Μυρτούς.

«Αυτοί που άφησαν την άτυχη Μυρτώ να πεθάνει, ήθελαν να την εκμεταλλευτούν; Την εκμεταλλεύονταν ήδη; Κέρδιζαν παράνομο όφελος; Αυτά είναι ερωτήματα που απάντηση θα δώσει η ανάκριση και η έρευνα της Αστυνομίας», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.